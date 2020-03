Pourquoi traverser le plus sombre des temps est important

Ils aiment regarder des jeux vidéo avec un engagement aussi clair.

Il y a quelques mois, je suis allé dans unExposition de Bansky. Je fais partie de ceux qui, il y a quelques années, ont acheté son livre en pensant qu’il était un rebelle, mais maintenant que je fais face à son travail face à face, il y a quelque chose de différent. Je me suis souvenu du tableau qu’ils avaient vendu aux enchères pour 1,2 million et, immédiatement après, a subi une tentative d’écrasement. C’était devenu un événement et tout le monde parlait de la provocation de cet acte. “Toujours précis, il a cassé”, mais bien sûr, il m’est venu à l’esprit ce qui est arrivé à ce travail et l’année dernière il a été exposé en Allemagne.Tant de rebelles pour finir dans le système, et tout ce qui était présent dans ce spectacle renforçait cette même idée d’une douce révolution, l’anticorporatisme chargeant l’entrée et tout le monde se calme, ne dérangeons pas le travail du génie. Je me demande quelle aurait été la réaction si quelqu’un avait osé jeter un pot de peinture contre une peinture.

Through the Darkest of Time ne veut pas que vous soyez hébergé et s’efforce de vous déstabiliser à chaque étapeJams Je pense qu’il oubliera la déception absolue de voir Nate Fox parler de la façon dont il avait vécu les protestations dans son enfance, réfléchissant surcomment la technologie a évolué pour mieux nous surveilleret contrôler la population, puis postuler immédiatement la question la plus de jeu vidéo dans l’histoire:“Et si certaines de ces personnes avaient des pouvoirs?“Le résultat a été InFamous: Second Son, l’un des nombreux titres rebelles softcore accompagnant une longue tradition interactive. Je me souviens à peine des jeux vidéo de haut niveau que j’ai invitésune véritable réflexion sur les systèmes qui nous gouvernent; la plupart fonctionnent comme un film lointain, une superproduction jeunesse comme The Hunger Games pour décrire un monde régi par l’audiovisuel et la culture du spectacle sans renoncer à tout cela en cours de route. En voyant ses mises à jour constantes du mode en ligne, basées sur des systèmes de micropaiement, il est clair que GTA V ne croit pas un seul mot de ce qu’il prêche sur le capitalisme tardif.

Et puis vient Through the Darkest of Times, un jeu sur la résistance pendant la montée du nazisme en Allemagne entre les deux guerres. Tout d’abord:comme un jeu vidéo, il manqueet je finis par perdre tout intérêt à leur génération procédurale pour effectuer des opérations où vous avez non seulement le jeu contre vous, mais, de temps en temps, ils mettent le feu aux cartes de votre main. Mais alors parlez. Exemple étape par étapecomment le Parti national-socialiste a pris le contrôlenon seulement du gouvernement mais du peuple, comment la paranoïa etles gens ont commencé à croire leurs propres mensonges. Vient ensuite une scène où vous parlez à un ami qui se décrit comme un social-démocrate, mais il vous montre son épinglette du parti nazi alors qu’il explique comment “nous allons aider les Allemands”.

Et très semblable à une conversation que j’ai eue il y a deux ans avec de bons amis.

Through the Darkest of Times ne veut pas que vous soyez hébergé et s’efforce de vous déstabiliser à chaque étape. Il ne veut pas seulement vous voir jouer en tension; Il veut aussi que vous lui tordiez le visage.Il veut voir comment vous réagissez quand ils ont mis le feu au Reichstaget quelqu’un blâme les judos parce que la pomme de terre. Il n’y a pas si longtemps, on parlait du «danger» posé par les MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Le jeutouche la réalité et il y a de moins en moins d’air dans la pièce. C’est une expérience troublante.

La chose normale est de dire que le jeu vidéo est un divertissement, une évasionDans ces situations, il est normal de dire que le jeu vidéo est un divertissement et que le divertissement est une évasion. Parfois, cette personne qui parle porte l’avatar d’un personnage fictif qui l’a profondément marqué. D’autres est quelqu’un qui écoute des chansons qui le font se sentir moins seul dans un monde catholique. En regardant en arrière,Il est facile de se rappeler quels jeux vidéo vous ont marqué, de ces moments qui ont contribué à votre changement, pour être plus, pour vous définir. Mais c’est du divertissement. Je comprends que vous ayez cette attitude: le jeu vidéo est un espace sûr, un domaine où votre plus grande préoccupation est de savoir comment le jeu se déroule et si 97% est suffisant pour avoir un impact sur cet étranger. Sortir la tête et voir le tourbillon d’aujourd’hui est au mieux étourdi et paralysant quand il montre son visage plus sombre. Ici, vous êtes en sécurité.

Mais vous pouvez sentir les murs et regarder.

L’interaction peut découvrir de nouvelles façons de se rapporter à notre environnementThrough the Darkest of Times est une hache pour ouvrir une fenêtre à l’intérieur de votre abri. C’est toujours un jeu vidéo, ne t’inquiète pas, mais regarde dehors. Personne n’est à l’abri à l’étranger. Il est apprécié de voir des œuvres comme, avecun engagement clair, Quoine supporte pas les secondes interprétations, qui vous gifle avec sa signification indubitable. Qui sont. Ils secouent la tête. Des travaux comme ça, comme Cart Life, sont plus nécessaires, car nous pouvons apprendre beaucoup du jeu vidéo. L’interaction peut découvrir de nouvelles façons de se relier à notre environnement et d’apprendre du passé. Tout ne doit pas nécessairement être des graffeurs dotés de super pouvoirs, et évidemment je ne demande pas que le prochain Smash (y aura-t-il le prochain Smash?) Soit une discussion des théories de Gramsci, mais il y a du sens derrière les idées. Tout ne doit pas nécessairement être un arrière-plan dont chacun extrait ce qu’il peut. J’espère que quelqu’un donne un AAA à la hauteur de ses propres promesses.

