Pourquoi une bonne interface peut faire la différence dans un jeu vidéo

Nous allons essayer d’expliquer l’importance de la barre d’état et de ses formulaires.

Les jeux vidéo sont une activité dans laquelle nous devons constamment prendre des décisions; comme dans toute prise de décision,informations adéquatesCela nous aide à choisir les meilleurs chemins possibles. Soit savoir – la position des ennemis sur une scène; une description qui ajoute de la couleur et guide une mission; ou la simple visualisation permanente de notre barre de vie; Les jeux vidéo ont de nombreuses façons de nous fournir les informations dont nous avons besoin pour agir comme nous le voulons. Et plus de ces informations, plus de liberté.

Aujourd’hui, nous voulons parler de l’un des principaux moyens par lesquels les jeux vidéo nous fournissent les informations dont nous avons besoin. Nous parlons de la barre d’état; un outil qui nous accompagne depuis longtemps sur ce médium et qui peut grandement influencer notre façon de jouer à nos jeux vidéo.

I. Informations par et pour le joueurLa barre d’état également appeléeHUDC’est le moyen le plus direct par lequel un jeu vidéo peut communiquer avec un joueur et fournir des informations. Ils font partie intégrante de l’ensemble des écrans, des icônes et des hommes qui composent l’interface utilisateur; bien que ce terme englobe un plus grand nombre d’éléments. Lorsque nous parlons du HUD, nous faisons référence aux éléments qui apparaissent à l’écran et contiennent des informations immédiates et pertinentes pour le joueur; comme une carte, sa vitalité ou des munitions.

La similitude avec ce que nous reconnaîtrons plus tard comme “HUD” dans nos jeux vidéo est claire.

Son nom vient de l’affichage anglais Head-up et a une curieuse formation militaire: c’est un appareil qui affiche des données d’intérêt pour les pilotes d’aviation sans les distraire de leur environnement; leur nom vient de la façon dont ils représentent ces informations, sur le champ de vision du pilote. Cette fonctionnalité est partagée avec de nombreux jeux vidéo; puisque généralement le HUD est placé sur l’écran comme quelque chose d’étranger à la scène. Cependant, ces interfaces ont beaucoup évolué au fil des années, rencontrant des propositions immersives et même intégrées dans la digèse du jeu vidéo.

Un exemple de cette dernière mention peut être trouvé dans les titres de la série Metroid Prime. Le titre de la célèbre saga Nintendo place les éléments de la barre d’état comme s’ils faisaient partie du costume deSamus Aran; Ils incluent même des détails qui ne fournissent pas d’informations, tels que les bords du casque lui-même ou le reflet du protagoniste dans l’obscurité. D’autres titres n’optent pas pour une telle proposition immersive, mais tout aussi valables. Pensez à la clarté et à la simplicité entre le HUD d’un titre compétitif tel que Counter Strike.

II. Comprendre ce qui est pertinentLa fonction de la barre d’état est de fournir rapidement au joueur les données dont il a besoin; ce qu’il faut comprendrede quelles données avez-vous besoinC’est presque aussi important que la manière dont ces informations sont représentées. Le style et la composition d’un HUD varient d’un genre à l’autre; et même dans le même genre, il est difficile de trouver deux HUD égaux, bien qu’il existe des concepts qui restent en raison de leur pertinence pour le joueur.

Un genre dans lequel on peut voir ce genre de tendances est celui des tireurs. La boucle jouable de la plupart de ces titres tourne autour du mouvement et du tir, il est donc logique que le joueur sache à tout moment la quantité de municine dont il dispose et quel est son état de santé actuel. Si nous parlons d’un jeu dans lequel le passage du point A au point B dans les plus brefs délais est un facteur clé, il est possible que la minicarte apparaisse; alors que si pour effectuer certains mouvements complexes nous avons besoin d’actions contextuelles, il est essentiel d’aviser le joueur du moment où il peut les exécuter. Et ce n’est que ce que HUD enseigne.

Isaac et vous interagissez avec le HUD Dead Space.

Un autre aspect principal est la façon dont il enseigne ces informations. Donnez des chiffres exacts? L’information est-elle permanente ou dynamique? Est-il intégré au jeu? Est-ce une entité étrangère? Selon ce que le titre revendiquechanger à mesure que les informations sont affichéespour obtenir des effets concrets sur le joueur. Des œuvres comme Dead Space affichent à peu près les mêmes informations dans leur HUD que des titres tels que la série Call of Duty; mais les deux le font de manière très différente. Et tout cela sans quitter un genre avec des éléments communs. Dans d’autres propositions aux techniques très différentes d’un jeu à l’autre, le genre RPG, par exemple, ces différences seront encore plus importantes.

III. Changer notre façon de jouerBien que nous ayons déjà donné quelques indices au début de ce texte, la vraie valeur des informations dans un jeu vidéo vient de la valeur qu’elles ont pour les décisions que le joueur doit constamment prendre. Bien que ce que nous pouvons faire dans un jeu vidéo soit limité par les actions disponibles pour notre avatar, ou les caractéristiques du moteur graphique sur lequel le jeu a été construit; Les joueurs sont ceux qui estiment quand et à quelles conditions ces actions participent.

Les barres d’état nous fournissent des informations pertinentes, mais elles peuvent également masquer les données d’intérêt pour favoriser certains styles de jeu. Pensez à la façon dont Escape from Tarkov cache intentionnellement les munitions restantes de notre chargeur pour encourager un style de jeu moins agressif et augmenter la tension; si nous savons à tout moment combien nous avons dans le magazine au milieu d’une mêlée, les accrochages seront plus rapides, mais ce n’est pas ce que le titre deJeux de Battlesate. Ce même style ne fonctionne pas dans un jeu vidéo comme Rainbow Six Siege; où la communication doit être rapide et précise pour gagner chaque tour.

De même, un changement de HUD peut nous amener à jouer le même titre différemment. Firewatch est un simulateur de marche avec des scénarios semi-fermés dans lesquels nous incarnons un ranger. Par défaut, le travail deCamposanto StudiosIl nous donne une boussole utile qui nous indique à tout moment où nous devons aller. Avec elle active, le jeu vidéo n’est guère plus qu’une aventure conversationnelle; cependant, nous pouvons le désactiver dans le menu, et ce faisant, le travail acquiert une toute nouvelle dimension. Les indications de notre guide, les marques sur la scène et notre carte avec leurs coordonnées ne sont plus un habillage, elles sont notre seul outil pour nous orienter entre les zones ouvertes du jeu.

Il existe des titres qui prennent les deux concepts simultanément. Réfléchissons à la façon dont il gère la barre d’état Metal Gear Solid 3. Dans le travail deKojima Productionsla plupart des éléments du HUD sont affectés à un objet du jeu lui-même. Ces objets ont leurs propres conditions, tels que travailler uniquement lorsqu’ils sont équipés, ou utiliser des ressources telles que les batteries du jeu et beaucoup changent leur fonctionnement en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent.Serpent. Comme dans tous les titres furtifs, l’information en temps réel est vitale et le jeu deKonamiGérez en temps réel la façon dont nous recevons les données.

IV. Le regard invisibleMalgré l’impact qu’ils ont sur notre style de jeu, les barres d’état doivent avoirune maxime: être invisibledevant le regard involontaire du joueur. Un HUD mal élevé peut nous donner plus d’informations que nécessaire et en le couvrant de celui qui compte vraiment; il est difficile de voir ce qui se passe à l’écran; ou nous faire regretter d’avoir fait des choses qui ne devraient pas entraver notre jeu, comme naviguer constamment vers un menu vital mais non accessible, sont quelques exemples de mauvaises pratiques qui peuvent ruiner notre expérience de jeu involontairement.

La structure que nous tenons aujourd’hui pour acquise dans le genre de combat n’a pas toujours été ainsi.

Un genre dans lequel cela est très évident est celui des jeux de combat. Le HUD dans ce type de jeux vidéo est vital, car il doit fournir beaucoup d’informations de manière claire et concise couvrant le moins possible le scénario de jeu. La raison derrière cela dans pratiquement tous les jeux de combat traditionnels, il y a le même schéma de barre d’état, parce quel’idée derrière ça marche: vitalité au sommet, étant la plus spacieuse; temps restant au centre pour favoriser les deux joueurs; Des compteurs supplémentaires facilement différenciés de la vitalité et de l’emplacement inamovible sont quelques-unes des caractéristiques qui définissent votre HUD.

V. Quatre exemples qui résument ces idéesEnfin, je voudrais partager avec vous quelques barres d’état qui résument très bien les concepts que nous avons exposés dans ce texte etque nous n’avons pas nommésdans les exemples précédents. Soit par la façon dont ils affichent les informations nécessaires de manière intégrée, immersive ou intéressante; comme s’ils sont capables de modifier la façon dont nous jouons au jeu vidéo lui-même, nous voulons le souligner.

Personne 5Le cinquième épisode du spin-off de Shin Megami Tensei est un exemple clair de la façon dont le HUD et l’interface utilisateur en général peuvent rapprocher les joueurs du style que le jeu vidéo lui-même veut nous faire glisser. La danse des animations, des mens et des contrastes de couleurs donne vie à certaines actions très limitées par le contexte du jeu lui-même. En tant que bon combat JRPG au tour par tour et la gestion des menus fait partie intégrante du gameplay et la façon dont le travail d’Atlus nous guide à travers eux peut sembler rude et inutile; mais bientôt il nous met dans sa dynamique sans en tirer plus de ce qu’il nous donne.

ProieLe titre d’Arkane Studios a la bonté de sauver des éléments peu visibles dans son genre, qui est le jeu de tir solo. L’utilisation de l’inventaire de la grille sauvé d’œuvres telles que Resident Evil nous aide à entrer dans l’atmosphère écrasante du jeu vidéo; tandis que la navigation rapide à travers des hommes comme la roue d’armes ou la spirale dans ce cas aide à ne pas arrêter les tirs rapides et frénétiques que nous trouvons dans l’histoire quand ils se produisent. De plus, le style clair et net de sa barre d’état permanente permet de garder toutes nos statistiques sous contrôle.

Assassin’s CreedLe titre original de la célèbre saga Ubisoft a fait un excellent travail pour régler les idées qui soutenaient au moins neuf des titres de la saga. Parmi toutes ces idées, nous mettons en évidence celle de votre HUD. Sans être révolutionnaire en soi, la barre d’état d’Assassin’s Creed parvient à justifier de manière narrative tous les éléments qui la composent tout en conservant sa fonctionnalité. Un exercice diététique qui est relativement étrange dans les jeux vidéo d’action à la troisième personne, comme c’est le cas et qui semble très remarquable.

Street Fighter IILa barre d’état du deuxième volet du jeu vidéo de combat le plus emblématique de notre médium a réussi à faire un exploit que très peu de titres peuvent être attribués: ainsi que la façon de les concevoir dans le genre. Des choses que nous tenons pour acquises aujourd’hui, telles que la direction dans laquelle ces barres se vident, ou la position du “super bar” ont fini par se régler grâce à leur énorme succès et à leur conception intelligente. Simplement pour cette raison, il convient de le mentionner.

Évidemment, ce ne sont pas les meilleurs HUD de l’histoire du médium; Ils ne prétendent pas non plus. Mais ils nous aident à soutenir l’idée que la façon dont les jeux vidéo distribuent leurs informations peut influencer notre jeu. Par conséquent, à ce stade, nous n’avons qu’à dire au revoir; bien que, pour poursuivre le débat sur nos forums, j’aimerais demander à nos lecteurs quelles sont les barres d’état les mieux préparées de ce média.

