Pourquoi Valve a abandonné les «multiples» demi-vies 3

Half-Life: Alyx sort aujourd’hui. Il s’agit du premier jeu Half-Life depuis Half-Life 2: Episode Two en 2007 – un fait remarquable étant donné que l’épisode Two était censé être suivi de l’épisode Three dans un ordre assez court, et il l’est maintenant, selon mon futur téléphone cyberpunk, 2020. Cela ne veut pas dire, cependant, que Valve n’a pas essayé. Il a essayé plusieurs fois, en fait.

Half-Life: Alyx est une préquelle, pas une suite, mais lors d’une récente interview, le concepteur de Valve Robin Walker et l’artiste Tristan Reidford ont déclaré à Kotaku qu’au fil des ans, la société avait essayé à plusieurs reprises de continuer l’histoire d’où Half-Life 2: Episode Deux se sont arrêtés.

“Il y avait plusieurs choses sur lesquelles les gens travaillaient qui, à l’époque, se considéraient comme le prochain morceau de Half-Life”, a déclaré Walker lors d’un appel vidéo Skype. “L’un des problèmes qu’ils ont tous rencontrés est, à la base, Half-Life a toujours été un IP où je pense que nous étions intéressés à résoudre une collision intéressante de technologie et d’art qui s’était développée.”

L’original Half-Life, a-t-il expliqué, était une tentative de raconter des histoires plus intéressantes avec des tireurs, tandis que Half-Life 2 progressait en personnages et éléments basés sur la physique. Les épisodes de Half-Life 2, quant à eux, ont été l’occasion de «construire le bon» de Half-Life 2 en utilisant les leçons apprises au cours de son développement. Quand est venu le moment de commencer à travailler sur l’épisode trois, cependant, personne n’a pu trouver une idée unificatrice qui possédait le sens de «l’émerveillement, ou de l’ouverture, ou de l’expansion» qui était venu pour caractériser Half-Life en interne.

“À ce stade, nous avions l’impression que la portée de l’épisode trois ne pouvait pas être simplement un épisode”, a déclaré Walker. “Il devait être beaucoup plus grand que cela.”

“Il n’y a jamais eu de document disant” Voici à quoi va ressembler l’épisode trois. “Il n’y a jamais eu de document de Marc sur” Voici la chose exacte globale qui doit se produire. “”

Plusieurs équipes ont essayé, mais Walker n’a rien dit. Walker hésitait à divulguer des détails sur ces projets, mais il a souligné un produit de ces tentatives qui, malgré la croyance contraire des fans, n’a jamais réellement atteint le plus grand canon de Half-Life: l’épître trois. En 2017, l’écrivain de longue date de Valve, Marc Laidlaw, qui a quitté l’entreprise en 2016, a publiquement publié un «fanfic» qui semblait continuer l’histoire de Half-Life 2 au-delà de l’épisode deux. À l’époque, Walker était surpris de voir l’histoire écrite, car à sa connaissance, personne n’avait décidé de mettre fin à Half-Life 2: Episode Three, ou Half-Life 3, ou peu importe comment vous voulez l’appeler, laissez seul beaucoup d’autre chose à ce sujet.

“Je me souviens avoir pensé:” Je ne pensais pas du tout que c’était ce que nous avions prévu pour l’épisode trois “”, a déclaré Walker. “Donc, je pense que ma réaction à l’épître Trois a été en grande partie” Oh, j’ai déjà vu ce genre de choses de Marc auparavant. “Ils sont comme une décharge de quelque chose à laquelle il pense à l’époque. Il n’y a jamais eu de document disant “Voici à quoi ressemblera l’épisode 3”. Il n’y a jamais eu de document de Marc sur “Voici la chose exacte globale qui doit se produire.” Au lieu de cela, il y avait beaucoup de documents. “

Finalement, Valve a décidé de faire Half-Life: Alyx parce que les développeurs ont finalement trouvé leur problème technologique ayant besoin d’une solution artistique: la réalité virtuelle.

“Ce n’était pas ce problème abstrait comme” Hé, nous travaillons sur Half-Life 3. Pourquoi devrait-on jouer à Half-Life 3? “”, A déclaré Walker. «C’était une chose beaucoup plus maniable. Nous pouvions jouer avec cette nouvelle plate-forme, voir ses forces et voir ce que nous n’avions pas pu faire … C’était une chose sur laquelle vous pouviez commencer à travailler n’importe quel jour. Vous pourriez vous asseoir et commencer à travailler sur ce problème. »

Maintenant que Half-Life: Alyx est enfin sorti, Valve est officiellement de retour dans l’entreprise Half-Life, Combat-shellacking Half-Life. Et bien que rien ne soit gravé dans le marbre pour une entreprise si peu de temps après la sortie d’un jeu – surtout Valve, prodigieux conservateur d’innombrables projets secrets – plus de Half-Life est probablement en route.

“Nous avons vraiment apprécié de créer ce jeu, et je pense que nous aimerions vraiment continuer à créer des jeux comme celui-ci”, a déclaré Walker.

Travailler sur Alyx, a noté Reidford, a laissé Valve dans un endroit très différent de celui où les équipes se démenaient pour justifier une nouvelle demi-vie avec des projets qui se sont finalement révélés infructueux.

“Au cours du développement, il y a toutes ces petites histoires que nous nous sommes racontées”, a déclaré Reidford. «Souvent, ce ne sont que de petites histoires simples pour nous aider à concevoir quelque chose. C’est vraiment amusant de travailler dessus, et vous pouvez trouver bien plus de ces petites histoires que vous ne pouvez réellement les exécuter. Donc, il y a eu un sentiment de «Eh bien, mettons juste une épingle, parce que nous devons expédier ce jeu.» … Donc, il y a une tonne de petites idées amusantes qui ont frappé pendant les trois dernières années . Je pense que ce sera vraiment excitant d’aller de l’avant. »

