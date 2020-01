Pourquoi vous ne trouvez pas d’équipement d’escalade dans Early Access – HITC

Crema

Pourquoi vous ne pouvez pas obtenir d’équipement d’escalade dans la version Early Access de Temtem.

Le MMO Temtem de type Pokémon est actuellement le jeu le plus vendu sur Steam après son accès anticipé lancé il y a à peine deux jours. Sa sortie n’a pas été aussi fluide grâce à sa popularité causant des problèmes de serveur, mais les commentaires des fans ont toujours été largement positifs. Il y a beaucoup à faire dans le jeu avec de nombreuses îles à explorer et des dizaines de créatures à fourrure à asservir, mais l’expérience est naturellement inachevée avec des fonctionnalités impossibles à compléter qui nécessitent des éléments manquants tels que du matériel d’escalade.

Vous pouvez acheter la version Early Access de Temtem sur Steam pour 27,99 £. Cela comprend 50% du contenu du jeu, y compris plus de 80 créatures, le mode multijoueur coopératif et PvP et plus de 20 heures de jeu concernant sa campagne.

S’il est possible de marcher au figuré sur l’eau en capturant une planche de surf, il est actuellement impossible de grimper en raison du manque d’équipement d’escalade.

Où est l’équipement d’escalade à Temtem?

Le matériel d’escalade n’est pas inclus dans la version Early Access de Temtem pour le moment.

Cela signifie qu’il est actuellement impossible de grimper sur des murs qui dépassent la hauteur de votre personnage. Donc, pour le moment, vous allez juste avoir à subir les railleries de prétendus grimpeurs «experts».

Quant à savoir pourquoi il n’est pas disponible, c’est parce que l’accès anticipé n’est terminé qu’à 50%. Bien qu’il y ait trois îles prêtes à explorer, Crema prévoit d’ajouter un montant final de six plus une miniature.

La version complète inévitable comprendra les éléments suivants:

161+ Temtem

6 îles uniques + 1 mini-île avec des activités de fin de partie.

Matchmaking classé

Vente aux enchères / Maison de commerce

Clubs (notre vision des clans, y compris les guerres hebdomadaires du Dojo)

Logement

Arcade Bar

Mode de jeu Nuzlocke

Trois Temtem mythiques

Tournois en jeu

Succès et cartes Steam

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le jeu a été publié sous forme d’accès anticipé, les développeurs ont fourni la justification suivante:

“Avec notre jeu précédent, Immortal Redneck, il est devenu clair que nous aurions dû impliquer la communauté dès le début du développement et ne pas avoir attendu la sortie du jeu pour commencer à recevoir des commentaires.

Nous avons fait certaines hypothèses qui nous ont amenés à ne pas faire assez d’efforts dans certains domaines du jeu, et qui ont fini par nuire à la perception du jeu par le public et nous ont fait prendre un départ pas si génial.

Nous voulons changer cela avec Temtem. Nous voulons que nos premiers supporters soient impliqués dans le développement, regardent nos mises à jour quotidiennes et fournissent des commentaires tout au long du processus pour créer le jeu dont nous avons toujours rêvé. »

Des équipements d’escalade seront ajoutés au jeu à une date ultérieure, mais il n’y a actuellement aucun moyen de savoir quand la mise à jour inévitable sera publiée.