Pourquoi y a-t-il tant de caméras de surveillance dans Animal Crossing: New Horizons

Une grande partie du plaisir dans Animal Crossing est de rechercher les articles parfaits pour meubler votre maison. Mais les choses ont pris une tournure troublante dans New Horizons car plusieurs joueurs ont commencé à trouver des objets effrayants dans les arbres autour de leurs îles.

Lorsque j’ai commencé à jouer à Animal Crossing: New Horizons il y a quelques semaines, je suis rapidement tombé sur deux meubles spécifiques tout en secouant les arbres pour les bâtons: une caméra de surveillance et un modèle de squelette humain. Je n’y ai pas vraiment pensé au début; Animal Crossing a toujours inclus un large éventail d’articles, dont certains avec des connotations effrayantes comme des pierres tombales et des tas d’os. Cela a changé, cependant, quand plus de gens ont mis la main sur le jeu et ont commencé à partager la même expérience.

Dans les jours qui ont suivi la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, les médias sociaux ont été inondés de messages perplexes sur les joueurs trouvant des caméras de surveillance et des modèles de squelettes sur leurs îles. Le jeu vous demande très tôt de donner à vos arbres une belle secousse pour trouver des branches à fabriquer, ce qui entraîne souvent la flottaison de ces deux éléments spécifiques du feuillage. Pourquoi ces articles sont-ils ici et quelles sont les chances que tant de personnes les trouvent de la même manière?

La quantité de meubles dans la série Animal Crossing varie d’un jeu à l’autre. Bien que moins cher que certains de ses prédécesseurs, New Horizons aurait plus de 800 objets à décorer. Et puisque les processus par lesquels les joueurs obtiennent ces objets – comme secouer les arbres – sont souvent aléatoires, on ne sait pas ce que vous allez trouver ensuite.

Il faut que ce soit plus qu’une coïncidence que tant de joueurs d’Animal Crossing: New Horizons trouvent des caméras de surveillance dans leurs arbres. Peut-être que les développeurs ont décidé de s’amuser un peu avec nous, car secouer les arbres est une partie si importante du début du jeu? Cela soulève également des questions quant aux objectifs de Tom Nook pour amener les joueurs sur une île déserte. Sa moralité en tant que propriétaire est un sujet de discussion populaire, mais met-il en place une sorte de téléréalité à notre insu?

Je ne dis pas que vous devriez en parler directement à Nook – qui sait ce qu’il fera s’il découvre que vous vous méfiez – mais gardez un œil sur ce tanuki. Il ne peut pas continuer cette mascarade pour toujours.

