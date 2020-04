Pourrions-nous voir Street Fighter V sur Switch? Yoshinori Ono en parle

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Il y a quelques décennies, Nintendo hébergeait certains jeux Street Fighter. Cependant, au fil du temps, Capcom a décidé de ne plus apporter sa série de combat emblématique aux consoles Nintendo. Cependant, récemment, le développeur a suggéré que Street Fighter pourrait revenir sur Nintendo, après que Ultra Street Fighter II: The Final Challengers et Street Fighter 30th Anniversary Collection soit apparu sur Nintendo Switch. Compte tenu de cela, un membre de Capcom a donné l’espoir que plus de projets de la série arriveront aux systèmes du Grand N.

Dans une interview avec USgamer, Yoshinori Ono, le directeur de la franchise, a mentionné que Capcom considère la console Nintendo actuelle comme une excellente plate-forme et qu’il “envisagerait” d’apporter un jeu sur ses plates-formes s’il y a “une autre chance qui a du sens” pour Capcom. .

Au cas où vous l’auriez manqué: Capcom a amélioré le netcode Street Fighter V en tenant compte des commentaires des fans.

Les tranches de Street Fighter sur Nintendo Switch ont été un succès

Les derniers jeux de la série qui ont apparemment représenté une excellente opportunité pour Capcom sont Ultra Street Fighter II: The Final Challengers et Street Fighter 30th Anniversary Collection, qui a récemment été relancé pour Nintendo Switch et que les utilisateurs de consoles ont très bien reçus. , selon les informations de Capcom, puisque Ono a indiqué qu’elles avaient été un succès financier.

Cependant, le développeur a précisé que Street Fighter V est une exclusivité PlayStation 4 et PC, suggérant qu’il n’y a aucune chance de sortir ce titre sur la Nintendo Switch.

«Depuis la sortie du Switch, nous avons publié Ultra Street Fighter II et Street Fighter 30th Anniversary Collection pour cette plateforme. D’un point de vue commercial, ces deux titres ont été un succès. Nous voyons beaucoup de titres compétitifs, y compris Smash Bros., qui fonctionnent bien sur Switch, et les joueurs apprécient ce genre d’expériences sur cette plate-forme. S’il y a une autre opportunité qui a du sens pour nous, nous envisagerions à nouveau le Switch. Quant à Street Fighter V, il est actuellement exclusif à la PS4 et au PC. Cependant, comme mentionné ci-dessus, nous considérons Switch comme une plate-forme importante pour tous les types de jeux “, a déclaré Ono.

Que pensez-vous de la réponse de Yoshinori Ono? Souhaitez-vous que plus de jeux Street Fighter arrivent sur Nintendo Switch? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que récemment un magasin vous a fait penser que Street Fighter V viendrait sur Nintendo Switch, mais malheureusement pour les fans de la franchise, peu de temps après que Capcom ait nié les informations.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.