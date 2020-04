Pouvez-vous agrandir votre île dans Animal Crossing New Horizons? – HITC

Certains fans d’Animal Crossing New Horizons veulent savoir s’il est possible d’agrandir et d’agrandir leur île.

Animal Crossing New Horizons entreprend son premier mois complet depuis sa sortie et cela a vu l’arrivée de son événement Bunny Day. Nintendo a récemment ajusté les «œufs très calomniés», mais loin des manigances de Pâques, certains fans se demandent s’il est possible d’agrandir leur île pour l’agrandir.

Il y a une pléthore de bâtiments et de maisons que vous pouvez construire dans Animal Crossing New Horizons pour un groupe de villageois, et cela peut donner aux gens claustrophobes l’impression que leur île est un petit point bondé au lieu d’une station paradisiaque qui rivalise avec le paradis.

Cela a amené certains fans à se demander s’ils pouvaient étendre la taille de leur île afin d’avoir plus d’espace pour accueillir les décorations, les bâtiments et les maisons.

Pouvez-vous agrandir votre île dans Animal Crossing New Horizons?

Non, vous ne pouvez pas agrandir la taille de votre île dans Animal Crossing New Horizons.

Bien que vous ne puissiez pas agrandir votre île dans Animal Crossing New Horizons, vous pouvez toujours changer son paysage en déverrouillant la compétence de terraformation.

Cette capacité vous permet de façonner votre île à votre guise en obtenant des permis de paysage aquatique et de construire des falaises.

Comment débloquer la terraformation dans Animal Crossing New Horizons

Vous débloquez la terraformation dans Animal Crossing New Horizons en recevant l’application Island Designer de Tom Nook.

L’application Island Designer et la capacité de terraformation viennent toutes deux après K.K. Slider a présenté un spectacle sur votre île.

Afin d’obtenir K.K. Slider pour embellir votre paysage, vous devez construire le musée et la boutique Cranny de Nook, et vous devez également avoir un groupe de villageois résidant sur votre station.

En plus de tout ce qui précède, votre île doit également avoir une cote de trois étoiles. Vous pouvez améliorer la cote de votre île en la décorant avec des objets.

Une fois K.K. Slider est apparu sur votre île pour se produire devant une foule modérée, Tom Nook vous donnera l’application Island Designer pour que vous puissiez ensuite acheter des permis d’aménagement paysager et de construction de falaises avec Nook Miles.

Lorsque vous aurez ces permis, vous pourrez construire des falaises et vous pourrez également enlever des parcelles de terre pour plus d’eau.

En plus de ces deux permis, il y en a également une douzaine d’autres qui vous permettront de transformer votre île en ce que vous voulez. Quelqu’un a même recréé la carte à partir d’un lien vers le passé.