Pouvez-vous déplacer votre tente dans Animal Crossing New Horizons? Oui et voici comment! – HITC

Nintendo

Beaucoup de joueurs d’Animal Crossing New Horizons se demandent comment déplacer leur tente.

Animal Crossing New Horizons a été lancé sur Nintendo Switch, même si certains doivent encore attendre mardi prochain en raison des retards d’Amazon. Cependant, pour ceux d’entre vous qui jouent une copie numérique et demandent maintenant si vous pouvez déplacer votre tente, vous serez heureux de savoir que c’est possible et ci-dessous, vous découvrirez comment.

Avec son lancement aux côtés de DOOM Eternal ayant abouti à un fan art incroyablement mignon et soigné, Animal Crossing New Horizons est le jeu parfait pour les joueurs de Nintendo Switch pendant cette agitation d’isolement. Il y a beaucoup de nouveaux villageois à connaître, y compris l’adorable Daisy Mae et un loup nommé d’après une douce grand-mère de 88 ans qui adore la série.

Pour ceux d’entre vous qui jouent maintenant et regrettent déjà où vous avez placé votre tente, vous découvrirez ci-dessous comment vous pouvez la déplacer.

Où placer votre tente dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez déplacer votre tente dans Animal Crossing New Horizons, donc vous n’avez pas trop à vous soucier de l’endroit où la placer initialement.

Ceux qui aiment le plein air voudront un espace ouvert tandis que ceux qui aiment le bord de mer voudront choisir la plage.

Pour ceux qui envisagent de jouer à Animal Crossing New Horizons en ligne avec un compagnon, un emplacement à côté de l’aéroport serait idéal.

Pouvez-vous déplacer votre tente dans Animal Crossing New Horizons?

Oui, vous pouvez déplacer votre tente dans Animal Crossing New Horizons.

La possibilité de déplacer votre tente dans Animal Crossing New Horizons passe par le centre de services aux résidents où vous devrez payer en Bells.

Il peut être coûteux de changer l’emplacement de votre tente, alors assurez-vous de la placer dans un endroit que vous jugez idéal, que ce soit à des fins panoramiques ou pratiques.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.

Dans les autres nouvelles, le délai Persona 5 Royal: votre commande Amazon ou Best Buy sera-t-elle retardée?