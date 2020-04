Pouvez-vous imaginer jouer à Bloodborne à 60 images par seconde? Voilà ce qu’un modder bien connu du jeu a réalisé

Une nouvelle réalisation de l’utilisateur responsable des travaux comme mode photo dans le jeu FromSoftware

Pouvez-vous imaginer jouer à Bloodborne à 60 images par seconde? Entrer dans Yharnam et gérer ses terreurs de la manière la plus fluide est quelque chose qui ne semblait pas possible pour le moment.Le jeu est limité à 30 fpsà la fois sur la PS4 standard et le modèle Pro. Cependant,un “modder” a réussi à surmonter cette limitationsur la console.

Lance McDonald est un pirate bien connudans la communauté PS4, responsable d’autres travaux tels que le mode photo dans Bloodborne avec un appareil photo gratuit, ou découvrir ce que Lisa faisait à P.T. quand tu ne la regardais pas. Et maintenantont continué à travailler sur le code de titre FromSoftware, jusqu’à ce que vous puissiez exécuter le jeu à 60 ips sur votre console. Bien sûr, cela,au début, le jeu est allé deux fois plus vite, que se passe-t-il lorsque vous dupliquez des images dans une boucle qui attend un taux spécifique, mais l’a bientôt résolu.

Après quelques ajustements,Bloodborne fonctionne à 60 images par seconde sur votre console, avec la logique du jeu correctement ajustée pour éviter les accélérations, mais sans V-Sync, donc cela indique des problèmes de déchirure. La seconde des vidéos est sur une PS4 Pro sans activer le mode boost, tandis que la troisième montredémarrage du jeu à 60 ips avec le mode actif.

La vérité est que le résultat est le plus frappant et vous fait penser àcomme il pourrait être spectaculaire d’affronter des patrons comme Lady Mariaavec cette fluidité. En mars dernier, Bloodborne avait 5 ans depuis sa première, et avec des titres comme Elden Ring en route, nous ne pouvons qu’attendre de voir avec quoi FromSoftware va nous surprendre bientôt. Mais si vous n’avez pas encore essayé cette grande aventure en studio, voici la critique de Bloodborne.

En savoir plus sur: Bloodborne et FromSoftware.

.