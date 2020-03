Pouvez-vous imaginer jouer Tamagotchi dans Call of Duty? Tomogunchi rend cela possible!

Comme nous vous l’avions informé quelques jours auparavant, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare (2019) attendaient une nouvelle mise à jour pour aujourd’hui, mardi 3 mars. Bien qu’il n’ait pas présenté la rumeur de Battle Royale, c’est un peu inhabituel, car avec elle une fonction est déjà disponible que tous les fans de Tamagotchi vont adorer et qui les maintiendra sur le terrain belliqueux.

Nous parlons de Tomogunchi, un appareil qui intègre certaines fonctionnalités caractéristiques de Tamagotchi. Comme l’a révélé l’équipe de développeurs avant le lancement du jeu, cet ajout consiste en une sorte de montre qui aura un écran matriciel dans lequel le jeu Tamagotchi peut être recréé, ce qui est très probable que pour des raisons de licence, il s’appellera Tomogunchi.

Comme dans un jeu original, une créature vous attendra à l’intérieur d’un œuf et avec l’amour nécessaire, elle peut éclore et devenir votre cyber-animal de compagnie. Dès que Tomogunchi sortira de l’œuf, vous devrez lui prêter attention pour qu’il puisse passer du bébé au nourrisson, au jeune et à l’adulte. Cependant, cela ne sera pas facile, car vous devrez toujours en être conscient en plein combat.

En fait, cela aura une excellente relation avec vos performances dans les combats, car cette créature peut être endormie, affamée, sale ou dérangée, en plus de l’état neutre, ce qui signifie qu’il est heureux et que vous remplissez vos responsabilités en tant que gardien. Vous pouvez garder votre Tomogunchi heureux si vous atteignez des objectifs, des pertes, des éliminations consécutives et des victoires. Si vous négligez votre animal de compagnie, il deviendra progressivement déprimé et finira par mourir.

Comment obtenir un Tomogunchi

Vous devez savoir que cet ajout est déjà en vente dans la boutique en jeu sous la forme du package Tomogunchi en échange de 1000 points Call of Duty (environ 9,99 $ USD) et vous recevrez des accessoires supplémentaires. Pour commencer à utiliser cet appareil, vous devrez vous rendre dans la sélection des équipes, dans l’onglet armes puis dans la section montres. Une fois sur place, il suffit de l’équiper. Il est important de dire que c’est le seul moyen de le nourrir et de le faire grandir.

Nous vous recommandons d’être à l’affût de Tomogunchi. Pour vérifier son état, il faudra appuyer sur le d-pad ou la flèche au dessus du clavier et utiliser la commande Watch Interact. Un détail intéressant est que les formes de Tomogunchi seront différentes, vous aurez donc du bon temps à essayer de vérifier toutes les évolutions.

Nous partageons la vidéo d’introduction de Tomogunchi.

Qu’avez-vous pensé de cette fonctionnalité? Attendiez-vous votre arrivée? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’Infinity Ward a été révélé dans cette fonctionnalité avant la sortie du jeu, mais jusqu’à présent, cela s’est réalisé. Un autre ajout qui devrait atteindre le titre est le mode Battle Royale, mais jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé, bien que plusieurs indices suggèrent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se produise.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

