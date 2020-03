Pouvez-vous imaginer un remake de Full Throttle? Voilà comment le classique de Lucas Arts aurait fière allure s’il se réalisait

Un studio anglais a recréé une bande-annonce fictive pour le titre de Lucas Arts. Ça a l’air spectaculaire!

Full Throttle peut être l’une des aventures graphiques deLucas Artsla plupart se souviennent de son vaste catalogue. Cependant, et bien qu’il y ait eu une remasterisation il y a quelques années, il n’a pas eu la route d’autres sagas qui, en raison de son importance dans le catalogue du développeur, ont eu plus de projets liés et de rééditions plus ambitieuses. Ça oui,les fans l’aiment. Par exemple, une recréation en trois dimensions d’une bande-annonce fictive créée par une équipe anglaise.

Sous le nomPlein gaz 2020, la récréation essaie d’imiter ce qui serait un redémarrage moderne du jeu vidéo, en prenant certains des éléments originaux de la production en termes de son et de musique, mais avec un nouveau et ambitieux lifting visuel qui a fière allure.

C’est une production deRick ThieleetMario Ucci, membres dePhalanges rouges, une étude basée à Londres. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Comme les créateurs de la bande-annonce l’ont partagé, l’un des principaux défis des loisirs était «prendre l’essence du protagonistesi parfaitement défini par son aspect d’origine et le mettre à jour sans perdre son âme et, en plus, pour pouvoir ajouter de nouveaux éléments qui ajoutent et ne changent pas la création originale. Je pense que nous avons fait un bon exploit ici. “A propos du héros de Full Throttle Ben Throttle, ils ont expliqué que” quand un personnage réussitc’est simple, bien sûr, charismatique, et vous obtenez immédiatement l’essence de cette personne. “

Découvrez comment s’est déroulée la remasterisation dans notre analyse Full Throttle. Le jeu vidéo a été créé dans les années 90 parTim Schafer, un des esprits après des productions dans la catégorie Grim Fandango ou Psychonauts.

En savoir plus sur: LucasArts et Full Throttle.

.