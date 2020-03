Pouvez-vous lire des copies numériques tôt sur PS4, Xbox One et PC? – HITC

Il existe une version anticipée de DOOM Eternal dans les magasins, mais cela s’étend-il aux copies numériques sur PS4, Xbox One et PC?

DOOM Eternal est distribué dans les magasins en raison de la pandémie actuelle. Quant à savoir pourquoi, c’est si GameStop et GAME sont moins occupés avec DOOM et Animal Crossing New Horizons qui lancent maintenant une journée à part plutôt que le même jour. Cependant, pour ceux qui ont précommandé et envisagent d’acheter DOOM Eternal numériquement, ces joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC peuvent-ils également jouer au jeu prématurément?

Malgré ce que la publicité télévisée affreuse suggère, DOOM Eternal est un jeu dur à cuire qui vous fera cogner sur une chorale de heavy metal à bascule. Il y a une campagne solo qui devrait vous prendre environ 20 heures, mais il y aura également des modes multijoueurs pour étancher votre soif de sang.

Le jeu promet d’être incroyable avec son action frénétique à la première personne et sa célébration exagérée du sang et du sang, mais les joueurs PS4, Xbox One et PC peuvent-ils profiter d’une sortie anticipée avec leurs copies numériques?

Quels sont les bonus de précommande DOOM Eternal?

DOOM Eternal sera officiellement lancé sur PS4, Xbox One et PC le 20 mars via leurs vitrines respectives, ce qui signifie qu’il vous reste encore du temps pour profiter des bonus de précommande du jeu.

En ce qui concerne les bonus de précommande DOOM Eternal, quelle que soit l’édition que vous achetez, vous recevrez les articles suivants pour vous engager à effectuer un achat anticipé (via PSN):

En plus de l’édition standard qui coûte 54,99 £ sur PS4, il existe également une édition numérique de luxe (79,99 £) qui comprend les bonus supplémentaires suivants:

Existe-t-il une version anticipée de DOOM Eternal pour les copies numériques PS4, Xbox One et PC?

Non, il n’y a pas de version anticipée pour les copies numériques de DOOM Eternal sur PS4, Xbox One ou PC.

Alors que DOOM Eternal est disponible à l’achat aujourd’hui dans certains magasins GAME et GameStop, les copies numériques PSOM, Xbox One et PC de DOOM Eternal ne seront jouables que le 20 mars.

Oui, cela craint sans aucun doute pour ceux qui ne souhaitent plus acheter de boîtiers et de disques physiques, mais la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour participer au carnage destructeur.

