Pouvez-vous obtenir Disney Plus sur Xbox One? Oui, voici comment télécharger l’application! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la façon de télécharger l’application Disney Plus sur Xbox One.

Disney Plus est enfin arrivé au Royaume-Uni après avoir été sorti en Amérique du Nord en novembre. Son lancement a eu lieu une semaine plus tôt que prévu, ce qui est une excellente nouvelle étant donné que nous sommes tous encouragés à rester à l’intérieur. Il existe de nombreux appareils sur lesquels vous pouvez télécharger et diffuser l’application, et vous découvrirez ici comment le faire avec Xbox One.

Il y a des circonstances malheureuses dans lesquelles l’application Disney Plus est arrivée. La qualité de la diffusion en continu a été réduite et Frozen 2 n’arrivera qu’en juillet, mais – même avec ces deux inconvénients – le service vaut bien ses frais d’abonnement de 5,99 £ par mois ou 59,99 £ par mois.

Vous pouvez toujours consulter la liste complète des films et des émissions de télévision disponibles sur l’application avant de vous abonner, mais si vous êtes Marvel, Star Wars ou Disneyholic, vous serez plus que disposé à donner à la souris tout votre argent . Et, si vous possédez une Xbox One, vous découvrirez ci-dessous comment diffuser l’application sur la console de Microsoft.

Pouvez-vous obtenir Disney Plus sur Xbox One?

Oui, vous pouvez obtenir l’application Disney Plus sur Xbox One.

L’application Disney Plus peut être téléchargée sur Xbox One ainsi que sur PlayStation 4, iOS et Android.

En plus des plates-formes ci-dessus, vous pouvez également diffuser facilement l’application via votre boîte Sky Q, tout comme Netflix.

Comment obtenir Disney Plus sur Xbox One

Visitez simplement le Microsoft Store sur Xbox One et recherchez Disney Plus pour télécharger l’application.

Une fois l’application téléchargée sur votre console Xbox One, vous devrez vous connecter à votre compte afin de pouvoir profiter de tout ce que Disney a à offrir.

Comme mentionné précédemment, les frais d’abonnement ne sont que de 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour 12 mois.

Avec tous les films Marvel, les films Star Wars, les joyaux cachés et – surtout – les épisodes des Simpsons, le service vaut bien ses frais.

