Pouvez-vous utiliser Houseparty sur un ordinateur portable et un PC? Oui, et voici comment! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de l’application Houseparty sur ordinateur portable et PC.

Merci à tous à travers le monde d’être encouragés à pratiquer l’auto-distanciation, des applications telles que Houseparty ont été téléchargées plus que jamais auparavant. Il s’agit d’une application qui vous permet de jouer à des jeux avec des amis pendant les appels vidéo, et vous pouvez l’utiliser sur un ordinateur portable et un PC ainsi que sur iOS et Android.

Il existe un tas d’applications qui peuvent vous aider à maintenir votre santé mentale pendant le verrouillage, telles que WhatsApp, Zoom et Kast. Cependant, depuis son verrouillage, Houseparty, propriété d’Epic Games, est devenue l’une des applications populaires bien qu’elle existe depuis 2016.

Epic Games profitant largement de cette pandémie de coronavirus avec des millions de personnes coincées à la maison jouant à Fortnite et téléchargeant Houseparty, vous pouvez découvrir ci-dessous comment utiliser ce dernier sur un ordinateur portable et un PC afin que vous puissiez faire une pause depuis votre téléphone.

Comment utiliser Houseparty sur un ordinateur portable et un PC

Houseparty peut être utilisé sur un ordinateur portable et un PC, mais vous avez besoin de Google Chrome.

Pourvu que Google Chrome soit installé et que vous l’utilisiez comme navigateur principal, il vous suffit alors de visiter le site Web Houseparty ou d’obtenir l’application à partir de la boutique en ligne Chrome.

Une fois que l’application est disponible, vous devez vous inscrire en suivant toutes les invites à l’écran, telles que la création d’un nom d’utilisateur et la saisie d’une adresse e-mail et d’un mot de passe.

Après avoir créé un profil, vous pourrez alors inviter et ajouter des amis afin de pouvoir profiter des appels vidéo et jouer à des jeux.

À quels jeux pouvez-vous jouer sur Houseparty?

Les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Houseparty incluent Heads Up, Trivia, Chips And Guac et Quick Draw.

Ces jeux peuvent être joués lors d’un appel vidéo hébergeant jusqu’à huit de vos amis.

Pour lancer l’un de ces jeux, il vous suffit de créer ou de rejoindre un groupe, puis d’appuyer sur l’icône de dés pour afficher une liste des jeux disponibles.

