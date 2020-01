Power Rangers: Battle for The Grid Esports League annoncé, les finales seront à EVO 2020

nWay a annoncé la création de la première ligue esports compétitive officielle Power Rangers: Battle For The Grid.

La compétition débutera ce week-end et comprendra plusieurs tournois en ligne et hors ligne. Les 8 meilleurs joueurs s’affronteront en finale à EVO 2020 en août.

Consultez la bande-annonce des annonces ci-dessous, ainsi que tous les détails:

Présentation des tout premiers Power Rangers: Battle for the Grid League! La série a toujours fait équipe avec les communautés locales pour rassembler les concurrents de partout au pays à travers des tournois sanctionnés.

Les joueurs accumuleront des points de grille en participant à une série d’événements hors ligne et en ligne sanctionnés par la communauté, ainsi que par le biais de défis en jeu à partir de la fonction Episodes du jeu. Les événements organisés par la communauté et sanctionnés comprennent des tournois hebdomadaires en ligne et des événements locaux à travers les États. Les 8 meilleurs joueurs – les sept joueurs avec les points de grille les plus élevés à la fin de la saison, ainsi que le vainqueur d’un tournoi de qualification de dernière chance – seront invités à participer à la finale de la série à Evolution 2020 à Las Vegas en août, pour avoir la chance d’être couronné le tout premier Power Rangers: Battle for the Grid League Champion.

Le premier événement sanctionné est prévu le 17 janvier 2020 à Frosty Faustings à Chicago. Pour plus d’informations, consultez battleforthegrid.com/league

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.