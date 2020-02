Power Rangers: Battle For The Grid reçoit une énorme mise à jour de la version 2.0

Quand Power Rangers: Battle for the Grid Lancé pour la première fois sur Switch en mars de l’année dernière, nous nous sommes retrouvés avec un combattant agréable qui a été déçu par son désir frustrant de garder le contenu caché dans les Season Pass. Depuis cette date de sortie, le jeu a reçu de plus en plus de contenu et il est sur le point de se terminer en force en atteignant la version 2.0.

La mise à jour donne aux joueurs un accès aux lobbies en ligne, un mode spectateur et un jeu croisé avec les joueurs sur PlayStation 4. Jusqu’à huit joueurs peuvent désormais se joindre à un lobby en ligne pour s’affronter, jusqu’à quatre matchs différents peuvent se dérouler simultanément, et tous les participants peuvent regarder en ligne en attendant de reprendre le match eux-mêmes.

Le développeur nWay nous a fourni une liste des changements que vous trouverez depuis la version de base publiée l’année dernière:

18 Rangers et méchants à travers les générations

L’édition Standard comprend 12 guerriers débutants, dont Jason Lee Scott, Tommy Oliver, Gia Moran, Ranger Slayer, Magna Defender, Kat Manx, Mastodon Sentry, Goldar, Lord Drakkon, Cenozoic Blue Ranger, Udonna et Dragon Armor Trini.

Le pass de la saison 1, qui est fourni avec l’édition collector, comprend 3 guerriers supplémentaires, dont Trey of Triforia, Jen Scotts et Lord Zedd.

Le Season Pass 2 contient 3 nouveaux guerriers, dont Doggie “Anubis” Cruger, Eric Myers et Dai Shi.

9 arènes dans des lieux emblématiques

Battez-vous contre des lieux emblématiques de la série, y compris la salle d’entraînement et le centre de commande de Zordon de Mighty Morphin POWER RANGERS, Harwood County Warzone de POWER RANGERS Super Megaforce, Mystic Forest de POWER RANGERS Mystic Force, Lord Drakkon’s Throne Room de Boom! Comics ’Mighty Morphin POWER RANGERS, Corinth de POWER RANGERS RPM, Planet Earth: Cenozoic Era and Tower de 2017 Movie, et Space Patrol Delta Base de POWER RANGERS S.P.D.

4 mégazords (ultrasons)

Invoquez des mégazords et des monstres, tels que Dino Megazord, Dragonzord, Mega Goldar ou Delta Squad Megazord, pour organiser des retours épiques.

Histoire originale: une réinvention de l’événement Shattered Grid

Le récit du mode histoire est écrit et réalisé par la voix de l’écrivain / réalisateur Kyle Higgins (Mighty Morphin POWER RANGERS: Shattered Grid, Nightwing, Batman: Gates of Gotham).

Le mode propose également des illustrations originales de l’illustrateur primé Eisner Dan Mora (Go Go POWER RANGERS, Buffy the Vampire Slayer, Klaus). En mode Histoire, les joueurs expérimentent une réinvention de l’événement Shattered Grid acclamé par la critique de Boom! Série de bandes dessinées POWER RANGERS des Studios.

Lorsque Lord Drakkon, une version alternative maléfique de Tommy Oliver, déclenche une campagne massive à travers le temps et l’espace pour détruire tous les POWER RANGERS, ils doivent se regrouper et se battre avant que toute l’existence ne tombe dans ses armées.

Voix off par Original Cast

Les voix-off de l’histoire et du combat sont jouées par les acteurs originaux de POWER RANGERS, dont Jason David Frank (Tommy Oliver), Austin St. John (Jason Lee Scott), David J. Fielding (Zordon), Kerrigan Mahan, (Goldar), Dan Southworth ( Eric Myers) et Meghan «Strawburry17» Camarena (Kimberly).

Crossplay et Cross-progression sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC

POWER RANGERS: Battle for the Grid permet un jeu croisé entre Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 et PC, où les joueurs de toutes les plateformes de jeu peuvent s’affronter dans les matchs classés, occasionnels, directs ou de lobby.

Le jeu croisé aide les joueurs à trouver des matchs plus rapidement contre des joueurs aux compétences similaires et ouvre un plus grand bassin de matchmaking, ce qui rend le jeu plus compétitif. Le jeu permet également une progression croisée, afin que les joueurs puissent reporter les progrès réalisés sur une plateforme à une autre.

Défiez vos amis en match direct et dans les lobbies en ligne

Ces nouvelles fonctionnalités rendent Battle for the Grid plus social.

Direct Match permet à des amis ou à deux joueurs spécifiques de s’affronter.

Les Lobbies en ligne permettent à jusqu’à 8 joueurs de se réunir dans des matchs amicaux, où les participants peuvent s’affronter dans jusqu’à 4 matchs différents à la fois ou assister à un match et être le prochain joueur.

Taehoon Kim, co-fondateur et PDG de nWay, a partagé ce qui suit dans un communiqué de presse:

“Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux joueurs de POWER RANGERS: Battle of the Grid plus de contenu et de fonctionnalités au cours des derniers mois. Avec la dernière mise à jour, le jeu est maintenant exactement ce que nous avions envisagé lorsque nous avons commencé à créer le titre en sachant que les joueurs apprécieront toutes les fonctionnalités compétitives, les scénarios immersifs et le large éventail de personnages et d’arènes qui font du jeu l’un des meilleurs jeux de combat disponibles. “

Avez-vous joué à Power Rangers: Battle for the Grid sur Switch? Aimez-vous le son de ces changements? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

.