Power Rangers: Battle of the Grid ajoute le jeu croisé dans une nouvelle mise à jour

nWay continue de travailler à l’amélioration de l’expérience Power Rangers: Battle for the Grid nous offre. La vague d’améliorations la plus récente est survenue Version 2.0, une mise à jour qui introduit des changements assez excitants. Par exemple, le jeu croisé entre différentes plates-formes est l’une des nouveautés les plus notoires.

La réticence de Sony avant le jeu croisé a empêché la PS4 Profitez du jeu croisé lors du lancement du jeu. Heureusement, la position de l’entreprise a changé au cours des derniers mois, et grâce à cela, nous pouvons déjà profiter de cette fonction dans ce jeu de combat. De même, tous ceux qui souhaitent transférer leurs fichiers de sauvegarde entre PS4, Nintendo Switch, PC et Xbox One Ils peuvent aussi le faire.

La Version 2.0 il introduit également de nouveaux ajouts au mode titre multijoueur, comme un Mode spectateur et les lobbies en ligne. Avec ce dernier, huit joueurs peuvent rejoindre un lobby et se battre entre eux. Dans chaque lobby, vous pouvez jouer jusqu’à quatre jeux en même temps. Les participants en attente auront la possibilité de regarder le match en attendant leur tour.

Via: Newsweek

