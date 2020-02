Power Rangers: la mise à jour Battle for The Grid version 2.0 ajoute un jeu crossplay sur PS4

nWay a publié une nouvelle mise à jour gratuite pour Power Rangers: Battle For The Grid, qui ajoute un jeu croisé avec la version PS4 du jeu.

Avec ce nouvel ajout, Battle For The Grid prend désormais en charge le jeu croisé complet sur les quatre principales plates-formes de jeu actuelles (Switch, Xbox One, PC, PS4). nWay a également publié une nouvelle bande-annonce pour coïncider avec cette mise à jour que vous pouvez trouver ci-dessous:

