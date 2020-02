PowerA dévoile des contrôleurs Pokémon Sword & Shield Switch colorés

De temps en temps, Nintendo publiera des éditions spéciales de leurs consoles et contrôleurs avec des designs uniques et magnifiques basés sur des séries de jeux spécifiques. L’autre jour, par exemple, Nintendo a annoncé une sortie spéciale Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch. Ces versions spéciales sont cependant un peu rares. Heureusement, il existe de nombreuses sociétés tierces qui prennent le relais et fabriquent une grande variété de contrôleurs et d’accessoires pour la Nintendo Switch basés sur chaque jeu et personnage Nintendo sous le soleil. Exemple: PowerA vient de révéler un trio de nouveaux modèles de contrôleurs avec des illustrations basées sur Scorbunny, Sobble et Grookey de Pokémon Sword and Shield.

Avec un facteur de forme similaire aux contrôleurs officiels Nintendo Switch Pro, ces contrôleurs PowerA sont un peu moins chers à 49,99 $ et présentent un art attrayant basé sur le Pokémon de démarrage officiel de la dernière entrée de la franchise RPG de collecte de monstres. Chacun est orné d’un rendu adorable de chaque Pokémon de démarrage, ainsi que de l’art imprimé sur l’ensemble du contrôleur en fonction du type élémentaire de chaque démarreur.

Bien que ces contrôleurs ne prennent pas en charge le gyroscope ni le support de numérisation amiibo, les contrôleurs PowerA ont une fonctionnalité unique que l’on ne trouve sur aucun contrôleur Nintendo officiel – deux boutons supplémentaires à l’arrière de chaque poignée de contrôleur, offrant un bouton supplémentaire pour mapper dans votre favori Jeux.

Les contrôleurs PowerA sont disponibles en précommande maintenant pour 49,99 $ via Amazon.

[Source]