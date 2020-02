Powerbeats Pro, Hisense 4K TV, Cast Iron Gold Box, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un outil rotatif Tacklife à prix réduit, Star Wars Jedi: Fallen Order, des oreillers en mousse à mémoire de forme et une vente de chemises Jachs mènent aux meilleures offres de vendredi sur le Web.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

MEILLEURES OFFRES TECH

Si vous avez raté une bonne affaire télévisée lors de la journée du président, voici votre chance d’y remédier. Un téléviseur Android Hisense 4K UHD de 55 po vous coûtera seulement 260 $ aujourd’hui chez Best Buy.

Contrairement à certains ensembles barebone, cette unité Hisense dispose en fait de l’intelligence Android TV et de la compatibilité Chromecast intégrée, d’un taux de mouvement de 12 ohz annoncé, d’une prise en charge HDR et d’une résolution 4K (2160p). Ce n’est pas le meilleur téléviseur de 55 pouces que vous pouvez posséder, mais il est certainement là-haut quand il s’agit de téléviseurs à 260 $.

Attention, cette remise n’est valable que jusqu’à la fin de la journée. Mais il y a de fortes chances qu’il se vende. Alors, procurez-vous le vôtre.

Les véritables écouteurs sans fil Powerbeats Pro d’Apple ne coûtent plus que 200 $. Si vous voulez une alternative sportive aux AirPods Pro, ce sont ceux-là qu’il vous faut.

Avec la puce H1 d’Apple, ils promettent le même niveau de commodité que les AirPod, comme Siri mains libres et un couplage super facile avec d’autres appareils Apple. Ce modèle promet également jusqu’à 9 heures d’écoute, en plus avec l’étui de chargement.

Si vous cherchez un accord sur les coloris les plus chics, c’est l’accord qu’il vous faut.

200 $

D’Amazon

279 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Lorsque vous utilisez le code promotionnel SEHCIJC6, vous pouvez vous procurer une banque d’alimentation Aukey 10 000 mAh PD QC. Cette banque d’alimentation de 18 W offre une sortie USB Power Delivery, qui vous permettra de charger des appareils compatibles plus rapidement. C’est le compagnon de voyage idéal, en particulier pour les utilisateurs d’iPhone.

Sa batterie de 10 000 mAh peut recharger votre iPhone XS trois fois et vous pouvez utiliser le même câble Lightning pour le recharger. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur cette banque en particulier. Agissez rapidement avant que le code promotionnel dépasse la limite de remboursement.

21 $

Depuis amazon Utiliser le code SEHCIJC6

33 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous voyagez cette année, il serait judicieux d’investir dans cet adaptateur secteur universel Xcentz.

Cet adaptateur universel de Xcentz comprend une prise secteur universelle dans laquelle vous pouvez brancher n’importe quoi (en supposant qu’il prend en charge les tensions universelles, comme le font la plupart des appareils électroniques modernes), plus trois ports de chargement USB standard et un port d’alimentation USB-C de 18 W pour votre téléphone ou Nintendo Switch.

Utilisez simplement le code promo KINJA374 pour baisser le prix à un bas 18 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur cette unité particulière. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir en trois couleurs: noir, bleu et rose.

18 $

D’Amazon

289 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

MEILLEURES OFFRES À DOMICILE

En ce moment, vous pouvez * enfin * aborder ces petits projets de bricolage sur votre liste avec cet outil rotatif sans fil Tacklife 3.7V à prix réduit. Que votre tâche implique le ponçage, le meulage, le polissage, le façonnage ou le perçage, cette petite merveille peut vous aider.

À 15 $, cela pourrait être un régal formidable pour le Ron Swanson en plein essor dans votre vie. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo WBFX6A95 à la caisse pour obtenir la meilleure offre.

Si vos phares sont ternes comme un enculé, il est peut-être temps de mettre un peu d’huile de coude avec ce kit de phare Turtle Wax. Il ne coûte que 5 $ et peut être utilisé sur tous les objectifs, y compris le plexiglas et les surfaces en plastique. Donc, si vos lumières sont jaunes ou ternes, investissez cinq minutes par objectif et regardez-les scintiller et briller. Il comprend même une lingette d’étanchéité pour lentilles fraîche pour empêcher ces phares de se décolorer FUTURE, ce qui est fondamentalement juste après vous faire un solide. C’est quelque chose que tout le monde peut obtenir. Quoi qu’il en soit, prenez un de ces mauvais garçons avant qu’ils ne soient partis!

5 $

D’Amazon

1196 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Gardez vos céréales et votre café au frais avec ces contenants Prepara Evak Fresh Saver à prix réduits. Choisissez parmi une unité de 4 pintes pour 16 $, 8 pintes pour 10 $ et une demi-pinte pour 7 $. Ces épargnants alimentaires promettent de garder vos produits secs avec son couvercle qui plonge et repousse tout l’air en excès. Mieux encore, ces modèles vont au lave-vaisselle. Alors, procurez-vous le vôtre avant que ces prix ne deviennent obsolètes.

7 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

10 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

16 $ US

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Personnalisez votre expérience de sommeil avec cet oreiller en mousse mémoire déchiquetée de sable. Cet article particulier vous permet de retirer une partie de la mousse ou d’en ajouter plus en fonction de vos préférences. Une chose cool: Sable promet que cet oreiller est tissé sans «substances nocives comme le formaldéhyde, le mercure, les métaux lourds ou les PBDE, le TDCPP et les ignifugeants TCEP (Tris)».

Vous pouvez donc rester tranquille en sachant que vous êtes en sécurité et que vous obtenez beaucoup. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo KINJA9DT lors du paiement.

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA9DT

530 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Je ne connais pas grand-chose à l’âge adulte en dehors des douleurs corporelles aléatoires et des économies à haut rendement, mais je sais que les bons ustensiles de cuisine en fonte sont l’une de ces choses que vous êtes censé avoir.

Et heureusement pour vous (et moi), Amazon propose des casseroles et des friteuses à poulet en fonte de 7 pintes en blanc et gris mat à partir de 55 $.

Ces prix ne sont disponibles qu’aujourd’hui, ou jusqu’à épuisement des stocks, alors agissez rapidement.

55 $ US

D’Amazon

1 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

70 $

D’Amazon

38 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

70 $

D’Amazon

39 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

55 $ US

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

MEILLEURES OFFRES DE STYLE DE VIE

Aimez-vous vous détendre après le travail et souffler un gros nuage de vape pour contrarier tous les ennemis qui ont jamais douté de vous? Ou peut-être voulez-vous explorer les avantages pour la santé du cannabis légal comme le soulagement de la douleur musculaire et de l’anxiété.

Quoi qu’il en soit, vous adorerez les bombes de chanvre, un site qui vend non seulement des concentrations et des saveurs de CBD e-liquide, mais aussi des gommes, des sirops et de l’huile pour animaux de compagnie. Et cela ne doit pas non plus vous blesser. Utilisation du code promo KINJADEALS25, vous pouvez obtenir 25% de réduction sur tout sur le site dès maintenant.

La meilleure nouvelle? Je ne te demanderai même pas un coup.

Avec le printemps juste au coin, il est probablement temps que vous commenciez à penser à ajouter de nouvelles pièces à votre garde-robe. Pour le moment, vous pouvez acheter une chemise en jean ou chambray de Jachs pour seulement 25 $. Généralement vendu pour * chèques notes * environ 55 $, c’est un moment incroyable pour acheter.

Pour ma part, une partie de la chemise chambray imprimé oiseaux et la chemise western denim noir. Mais il y a plus d’une douzaine de styles parmi lesquels choisir. Assurez-vous donc de les vérifier.

Vente Columbia | Columbia | Code promotionnel BUGABOO60Graphique: Ignacia Fulcher

Si vous cherchez beaucoup sur une veste d’hiver décente, ne cherchez pas plus loin que la vente de veste Columbia. À partir de maintenant jusqu’au 1er mars, vous pouvez obtenir un énorme 60% de réduction sur certaines vestes Bugaboo avec le code BUGABOO60. Non, je ne sais pas pourquoi Columbia a nommé un manteau d’après la légendaire chanson Destiny’s Child, mais au moins lorsque vous le portez, la chanson peut être une mélodie constante dans votre tête, vous rappelant de ne pas sortir avec des gens qui veulent toujours vérifier vous quand ils s’ennuient. Suis-je allé trop loin? Saisissez cette offre avant qu’elle ne soit partie, vous tous!

MEILLEURES OFFRES DE JEU

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et Xbox One) | 40 $ | Amazon

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et Xbox One) | 40 $ | Amazon

Avez-vous été l’un des nombreux déçus du dernier film Star Wars? Ou tout simplement vraiment dans la franchise en raison du battage médiatique de Baby Yoda? Peut-être que vous ne pouviez pas entrer dans Galaxy’s Edge mais que vous vouliez quand même jouer avec un sabre laser.

Quel que soit votre plaisir, entrez dans l’esprit en attrapant une copie de Star Wars Jedi: Fallen Order. Vous pouvez l’obtenir pour 20 $ de réduction sur Amazon pour PS4 et Xbox One. Ou, pour 5 $ de plus pour PC.

40 $

D’Amazon

383 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

40 $

D’Amazon

647 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

45 $

D’Amazon

11 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Technologie

StoragePower

Banque d’alimentation sans fil Aduro | 23 $ | Woot

72% de réduction sur le chargeur rapide USB 6 ports Aduro | 17 $ | Woot

Adaptateur secteur universel Xcentz | 18 $

| Amazon | Code promotionnel KINJA374

AUKEY Power Delivery Power Bank 10 000 mAh | 21 $ | Amazon | Utilisez le code promo SEHCIJC6

AUKEY 60W PD Power Delivery Chargeur mural | 23 $ | Amazon | Code promotionnel NMXPM6IC

l’audio

Casque Bluetooth Letscom | 21 $ | Amazon

Écouteurs TWS TaoTronics SoundLiberty 79 Smart AI à réduction de bruit | 46 $ | Amazon | Utilisez le code promo KINJA079 à la caisse

Apple MacBook Pro 13 “Display Core-i5 2,7 GHz 8 Go de RAM 128 Go SSD MF839LL / A | 555 $ | Itechdeals | Code promotionnel MACB555

HP Chromebook 14 G1 Celeron 2955U double cœur 1,4 GHz 4 Go 16 Go| 74 $ | Itechdeals | Code promotionnel HP74

Cinéma maison

Téléviseur Android Hisense 55 “4K UHD | 260 $ | Meilleur achat

Ordinateurs et accessoires

Asus VivoBook 15 pouces avec AMD Ryzen 7 3700U | 550 $ | Newegg

Clavier LED DBPower | 14 $ US

| Amazon | Code promotionnel GTRBN23K

Moniteur incurvé HP 27 “1080p | 145 $ | Staples | Code promotionnel 27019

Pièces pour PC Appareils mobiles

LG G7 Fit – 32 Go déverrouillé | 200 $ | Vols quotidiens | Code promotionnel TUVIED

La photographie

Accueil

Articles pour la maison

Ensemble de 12 brosses à dents Oral-B Shiny Clean Soft | 8 $

| iTechDeals

Oreiller en mousse à mémoire de forme déchiquetée Sable | 15 $ | Amazon | Code promotionnel KINJA9DT

Économisez jusqu’à 60% sur les articles pour la maison | Bloomingdales

40% de rabais sur les articles pour la maison | Urban Outfitters

Boîte à lunch Lifewit | 10 $ | Amazon | Code promo QUTJD3NS et coupon sur la page

Détecteurs de fuite sans fil Govee | 32 $ | Amazon | Code promotionnel LEE4IAEP

50% de réduction sur le grand coussin Drift de Klymit | 25 $ | Woot

20% de réduction sur le thermostat Nest | 135 $ | Woot

Maison intelligente

Tile Essentials 4 Pack + Google Home Mini 2e génération | 70 $ | Tuile

Tile Combo 4 Pack + Google Home Mini 2e génération | 75 $ | Tuile

Tile Pro 4 Pack + Google Home Mini 2e génération | 100 $ | Tuile

Cuisine

Batterie de cuisine Cuisinart en fonte, boîte dorée | 55 $ à 70 $ | Amazon

Prepara Evak Fresh Saver 4 Quarts | 16 $ | Amazon

Prepara Evak Fresh Saver 1.8 Quarts | 10 $ | Amazon

Prepara Evak Fresh Saver 0,5 pinte | 7 $ | Amazon

Balance de cuisine numérique | 10 $ | Woot

26% de rabais sur l’extracteur de jus polyvalent Omega | 170 $ | Woot

Outils et auto

Outil rotatif sans fil Tacklife 3,7 V | 15 $ | Amazon | Utilisez le code promo WBFX6A95 lors du paiement

Chargeur de voiture Roav | 23 $ | Amazon | Code promo ARVIVA2229

Voyage

Mode de vie

Vêtements

Lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley | 43 $ à 93 $ | Woot

60% de rabais sur les vestes Bugaboo | Columbia | Code promotionnel BUGABOO60

25% de rabais supplémentaire sur la vente | Bloomingdales

Vestes d’hiver à partir de 50 $ | Raide et pas cher

20% de rabais supplémentaire sur les chaussures Sorel à prix réduit | Backcountry

20% de rabais supplémentaire | Siècle 21 | Code promotionnel EXTRA20

Costumes pour hommes | BOGO pour 20 $

| Express

Camping et plein airBeauté et soins

20% sur les cosmétiques Tarte | Tarte

25% de réduction sur les produits CBD sur tout le site | Bombes de chanvre | Code promotionnel KINJADEALS25

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPC

Souris de jeu filaire Razer Viper Ultralight Ambidextre | 60 $ | Amazon

Casque de jeu stéréo filaire Logitech G332 SE | 25 $ | Meilleur achat

Clavier de jeu mécanique AbkonCore K595 | 39 $

| Amazon | Code promotionnel ABKOK595

AbkonCore Astra M30 RGB Gaming Mouse | 20 $ | Amazon | Code promotionnel ABKOAM30

PlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 150 $ sur le magnifique moniteur 4K UHD «The Space» de 32 pouces de Samsung. Ce moniteur élégant supprime les supports laids en faveur d’un support de bureau qui minimise la quantité de place qu’il occupe, vous laissant plus d’espace de bureau pour les plantes succulentes ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Il s’agit d’une baisse importante pour ce moniteur sophistiqué. C’est 20 $ de plus que ce que nous avons vu le Black Friday, mais c’est toujours une bonne affaire.

350 $

D’Amazon

33 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si votre clavier de jeu traditionnel ne vous suffit pas, consultez le clavier LED DBPower! Il a trois couleurs interchangeables ainsi que 19 touches non conflictuelles et des boutons spécialement conçus pour une durabilité accrue. Fondamentalement, mettez-vous en colère contre le jeu et frappez le clavier – il survivra! C’est à 14 $ avec le code promotionnel GTRBN23K, alors prenez-en un avant qu’ils ne soient partis!

14 $ US

D’Amazon

89 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer ce chargeur mural USB-C avec une alimentation de 60 W pour seulement 23 $. Ce minuscule chargeur est assez puissant pour charger un MacBook Pro, un Nintendo Switch et, bien sûr, les derniers iPhones.

Ce chargeur particulier est une grande amélioration par rapport à celui fourni avec les MacBook d’Apple. D’une part, il est plus petit et il est également noir. Cette unité particulière utilise également la technologie d’alimentation GaN, qui est plus efficace et génère moins de chaleur perdue que le silicium. Assez doux non?

Pour obtenir le meilleur prix, assurez-vous de couper le code promo et utilisez le code promo NMXPM6IC.

33 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

On me dit qu’il y a des étudiants en ce moment qui font quelque chose qui s’appelle «vacances d’hiver. Si vous êtes une de ces personnes, je vous envie. Si vous êtes une de ces personnes et que votre ordinateur portable vous a chié pendant la pause, permettez-moi de vous présenter votre doublure argentée: l’Asus Vivbook 15, qui semble se vendre régulièrement 600 $ ailleurs, coûte 550 $ sur Newegg jusqu’à lundi.

Bien que ce ne soit pas la remise la plus forte, ses lunettes étroites et son design fortement inspiré du MacBook lui donnent un aspect plus premium que son prix ne le suggère. En fait, la conception de la charnière ErgoLift élève son expérience de frappe plusieurs crans au-dessus d’Apple. Pour couronner le tout, il est alimenté par le processeur quadricœur R7-3700U d’AMD avec carte graphique discrète Radeon Vega 10.

J’ai passé en revue cet ordinateur portable il y a un certain temps, et je dirai que, même avant qu’Asus n’améliore les performances, j’ai été impressionné par sa valeur. Pour les grands penseurs avec un budget moyen, cela vaut bien ce prix réduit.

Si vous recherchez une expérience Beats Pro-esque pour votre prochain achat d’écouteurs mais que vous ne voulez pas payer la taxe Apple, SoundLiberty 79 de TaoTronics est à seulement 46 $ avec notre code promotionnel exclusif KINJA079.

J’utilise une paire comme sac de sport dédié et ils ont été une aubaine formidable pour mes séances d’entraînement. Ils sont super confortables, peuvent durer 8 heures, plus l’étui ajoute 40 heures supplémentaires. Cette paire reste miraculeusement en place dans mes oreilles, ce qui est assez doux.

La connexion Bluetooth 5. 0 est généralement bonne. D’après mon expérience, il y a une certaine bizarrerie lorsqu’il est lié au Peloton, mais je ne pouvais pas reproduire les problèmes lors d’un autre entraînement. Quant à l’ANC, je dirais que la qualité est plus formidable, isolant le bruit, par opposition à la suppression du bruit. C’est-à-dire qu’ils sont toujours parfaits pour les entraînements. L’étui semble un peu bon marché, mais il a rarement quitté mon sac. Il semble que Taotronics ait mis tout l’argent dans les écouteurs eux-mêmes, ce qui est une décision intelligente.

Pour moins de 50 $, cette paire d’écouteurs vraiment sans fil est un vol de bonne foi.

Si vous êtes un suremballeur chronique comme moi, la simple mention d’un mini fourre-tout à emporter pour un week-end semble effrayant, mais ce n’est pas obligatoire! Avec de multiples poches pour les vêtements et les appareils électroniques, ainsi que vos … articles non nominatifs, vous pouvez ranger tous vos essentiels dans ce sac weekender élégant en nylon. À 31 $, c’est 30% de réduction sur le prix d’origine, ce qui est une bonne affaire, car il est prêt à être votre destination de vacances de courte durée. Dépêchez-vous de saisir avant qu’il ne soit parti!

31 $

D’Amazon

33 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Garder votre clavier à l’abri de la poussière est un problème. Même si vous obtenez une bonne lingette humide entre les touches, cela pourrait ne pas suffire. Mais! J’ai peut-être une solution: un nettoyant anti-poussière Color Coral! Il est fait d’un gel gluant qui pourra pénétrer dans chaque fissure, coin et crevasse pour éliminer toute la poussière pour toujours. Je veux dire, je suis quelque peu dramatique, mais vous comprenez, ça marche! Et à 6 $, ce qui représente une bonne réduction de 25% sur son prix d’origine, cela vaut la peine d’essayer. Assurez-vous d’en attraper un avant qu’il ne disparaisse.

Comme Leslie Knope l’a dit un jour, nous devons nous rappeler ce qui est important dans la vie: les amis, les gaufres et le travail. Bien qu’elle ait peut-être parlé de gaufres que vous pouvez manger, Jachs a son propre type de gaufres. En ce moment, vous pouvez obtenir deux tricots Cozy Waffle Knits de Jachs pour 38 $ lorsque vous utilisez le code promo 2COZY à la caisse.

Si vous êtes comme moi, Parasite a été l’une des rares choses qui vous a apporté de la joie l’année dernière. Au milieu de la recrudescence mondiale de l’inégalité des richesses, sans parler de la destruction progressive de la planète, le film a réussi à critiquer la racine systémique de ces problèmes tout en s’abstenant d’évangéliser trop fort.

Son message est universel et de plus en plus pertinent, Parasite a depuis remporté quatre Oscars – dont celui du meilleur film – pour 2020. Pour ceux qui en veulent plus après avoir regardé Parasite, Vudu vend une collection numérique de 15 $ de Bong Joon-Ho en pack de 3 comprenant Mère, L’hôte et les chiens qui aboient ne mordent jamais.

Bien que je n’aie vu aucun de ces films moi-même, mon partenaire m’a expliqué que The Host parle d’une créature mutante géante qui émerge après que l’armée américaine ait déversé un tas de déchets toxiques dans la rivière Han à Séoul. Cette deuxième partie s’est également produite dans la vraie vie.

En d’autres termes, c’est exactement ma merde.

Razer fabrique certains des meilleurs périphériques de jeu sur le marché, et en ce moment, la souris de jeu ultra légère Razer Viper est réduite à son prix le plus bas sur Amazon. Il y a beaucoup à aimer à propos de cette souris élégante et confortable, y compris un capteur optique de niveau jeu et suffisamment d’éclairage RVB pour faire rougir même les joueurs les plus exigeants.

Cette souris ambidextre est aussi d’une lumière absurde. Mon frère possédait cette souris de 69 grammes pour un sort et j’avais l’impression que je n’en utilisais pas du tout.

80 $

D’Amazon

6 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous voulez un casque sans fioritures (c’est-à-dire sans éclairage RVB), pensez au Logitech G332 SE. Bien qu’il ne soit pas du tout flashy, il possède de gros pilotes audio de 50 mm, un micro à bascule et utilise une prise de 3,5 mm pour être compatible avec un PC et la plupart des consoles de jeu.

Il s’agit de la meilleure remise que nous ayons vue sur ce casque particulier. Le Logitech G332 SE se vend généralement entre 45 et 60 $, c’est donc un achat formidable.

Canalisez votre sorcier intérieur et retournez à Poudlard. Cet ensemble de construction LEGO Harry Potter Poudlard Express a été réduit à 64 $ (un prix bas historique) sur Amazon. Vous pouvez construire le meilleur train du monde avec cet ensemble de 801 pièces, qui comprend également des figurines pour Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Remus Lupin, un détraqueur et plus encore.

Au cours du week-end, j’ai vu le film d’action en direct de Sonic, et bien qu’il n’ait pas la conception des dents humaines maudites à jamais, il racontait une histoire étonnamment sincère sur la solitude ressentie par les parias sociaux.

Mais après avoir regardé le film, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de nouveaux jeux Sonic pour moi et maintenant je voulais vraiment en jouer un. Du côté positif, de nombreux jeux existants sont en vente, soit sur PC ou sur Switch, en supposant que vous avez le bon matériel.

Pour ceux qui sont plus fascinés par les jeux de société physiques que les jeux vidéo numériques, cependant, l’ensemble Monopoly sur le thème de Sonic est actuellement réduit à 17 $ sur Amazon.

17 $

D’Amazon

107 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que MSI, la société de matériel de jeu dont le logo est un dragon littéral, fasse de bons ordinateurs portables de créateur. Il essaie de changer cette perception avec le P65 Creator, un ordinateur portable de studio mince et léger qui me rappelle un certain GS65 Stealth Thin que j’ai caché dans mon placard à la maison. (Je suppose que cela explique la convention de dénomination.)

Équipée d’une version Studio du GPU Nvidia GeForce RTX 2060, cette machine est cependant conçue pour les concepteurs, les producteurs de vidéos, les photographes et autres créateurs de contenu avant tout – à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pesant un peu plus de 4 livres, cet exploit d’ingénierie contradictoire et performant se vend normalement à 1899 $, mais jusqu’au 28 février, ce prix baisse de 100 $ pour ceux qui utilisent le code promo 100CREATOR à la caisse. Bien que cela ne ressemble pas à une énorme remise, si vous envisagiez déjà d’en acheter un, le moment est peut-être venu de commencer à chercher votre portefeuille.

1,8 K $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes toujours super paranoïaque que vous obtiendrez un pneu crevé et que vous ne pourrez pas le remplir d’air, ne cherchez pas plus loin que le compresseur d’air portable Autlead. C’est 25% de réduction avec un code promo ainsi qu’un coupon coupé sur Amazon. Il peut gonfler un pneu crevé en environ 40 secondes, et est compatible avec les pneus et les vélos de voiture, et il est livré avec un convertisseur pour balles, ballons et autres petits accessoires gonflables. Aujourd’hui, c’est le seul jour où vous pouvez obtenir cette vente, alors prenez-en un avant qu’ils ne soient partis!

Il y a certaines choses dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin avant de les avoir utilisées, et ce rouleau d’expédition Scotch Flex and Seal en fait partie. Il est très facile d’expédier des articles sans avoir à manipuler des boîtes ni à les bourrer de matériel d’emballage. Pensez-y d’une autre manière, car ce pack est si léger et si petit qu’il vous fera certainement économiser de l’argent en termes de frais de port. Pour 7 $, ça vaut le coup d’essayer, non?

Écoutez, ce ne sera pas la chose la plus amusante que vous achetez aujourd’hui, mais c’est certainement celle dans laquelle vous seriez heureux d’avoir investi. Et pour ce que ça vaut, c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce produit particulier .

5 $

D’Amazon

518 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Alors qu’Apple continue de vendre les AirPod de dernière génération au prix fort (160 $), vous n’êtes pas nul. Vous savez que les seules différences entre ces AirPods et ceux de première génération sont une connexion légèrement plus rapide, un indicateur LED et un support «Hey Siri».

Bien sûr, si vous déboursez 40 $ de plus, vous avez également la possibilité de recharger sans fil, mais à ce stade, vous payez 200 $ pour un ensemble d’écouteurs en plastique, bien qu’un ensemble d’écouteurs en plastique qui s’associent parfaitement avec votre iPhone. Mais bon, pour près de 90 $ de moins, vous pouvez obtenir une paire de têtes décente d’il y a trois ans.

Pensez-y, ils ne coûtent que 112 $ en ce moment. Mais si vous insistez pour ramener la crème de la crème à la maison, considérez ceci: les AirPods 2 sont en baisse à 129 $ et les AirPods Pro résistants à l’eau et antibruit actifs, bien que temporairement épuisés, sont de 234 $, contre 249 $.

Rasoir Phisco | Amazon | Code promotionnel 30FRR76R et coupon couponGraphic: Ignacia Fulcher

Obtenez un rasage agréable, de près et propre avec le rasoir électrique Phisco! À 50% de rabais, il peut couper les poils du visage humides ou secs et est totalement rechargeable! Le rasoir a une batterie longue durée (une charge d’une heure peut durer environ 30 copeaux) et il est totalement étanche, vous pouvez donc vous raser sous la douche! Prenez-en un avant qu’ils ne disparaissent, mais assurez-vous simplement de taper le code promotionnel et de couper le coupon avant de passer à la caisse!

23 $

Depuis Amazon Utiliser le code 30FRR76R

260 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Oh, les joies de posséder un plus gros véhicule. Non seulement cela coûte plus cher pour le stationnement dans à peu près toutes les villes où je suis allé, mais les démarreurs de saut sont également très chers. Du bon côté, ils sont parfois en vente pour près de 40% de réduction, comme c’est le cas avec le démarreur Gooloo illustré ici.

Ce démarreur de saut de 1500 A, qui peut donner un nouveau souffle à votre VUS, camionnette, tracteur et même yacht, coûte normalement 80 $. Comparé au prix de 60 $ à 70 $ sur de nombreux modèles 800A destinés à des voitures plus compactes (le 1500A Gooloo prend en charge jusqu’à 8 litres d’essence et 6 litres de moteur diesel), c’est une taxe de luxe raide pour les propriétaires de roues plus grandes.

Jusqu’au 20 février, cependant, vous pouvez vous procurer un démarreur de saut haut de gamme au prix d’entrée de 50 $ en coupant le coupon présenté ici et en entrant le code promo N9EX9Q5M à la caisse. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de la mort de votre camion ou de votre téléphone grâce à sa fonctionnalité intégrée de banque d’alimentation de 15 000 mAh.

50 $

Depuis amazon Utilisez le code N9EX9Q5M

428 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Lodge est bien connu pour ses ustensiles de cuisine abordables, mais toujours de haute qualité, qui comprennent des fours hollandais, des plats de cuisson, des plaques de cuisson et des casseroles. Mais par-dessus tout, il a une réputation de compétences en fonte. Le chef parmi eux est cette petite poêle de 8 pouces, idéale pour cuisiner à la maison et sur la route. Actuellement à moitié prix sur Amazon, cet accord est trop rassasiant pour passer.

Avec cette poêle pré-assaisonnée, vous pouvez cuire, frire, saisir, faire sauter ou faire cuire votre prochain délicieux repas. Que vous cuisiniez sur la cuisinière de votre cuisine, sur le gril de votre arrière-cour ou au feu pendant le camping, cette poêle lavable à la main a été peaufinée par la société de South Pittsburg, au Tennessee, pour une expérience culinaire optimale .

Super, maintenant je veux des biscuits et de la sauce à la mode du sud.

8 $

D’Amazon

1729 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Eh bien, si vous avez toujours voulu garder un œil sur votre maison ET regarder les derniers Narcos Mexique, vous devriez vérifier la Gold Box d’aujourd’hui! Blink Home Security et Amazon Fire Stick ont ​​uni leurs forces et vous pouvez économiser 30% sur cette double offre pour aujourd’hui seulement et jusqu’à épuisement des stocks! Vous pouvez utiliser la télécommande Fire TV Stick pour vérifier votre porte d’entrée et elle s’affichera en HD sur votre téléviseur. Nous aimons la surveillance paresseuse! Assurez-vous simplement de saisir cette offre avant qu’elle ne disparaisse!

140 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

Parfois, tout ce que vous voulez, c’est écouter votre musique en paix le plus longtemps possible. Avec les écouteurs Bluetooth Letscom, vous pouvez faire exactement cela. Équipé de jusqu’à 100 heures de lecture, vous pouvez écouter de la musique jusqu’à ce que votre cœur (et vos oreilles) n’en puissent plus. Il a également des basses profondes lorsque ces chansons de Jay-Z frappent absolument et que vous ne voulez pas qu’elles s’arrêtent. Ce n’est pas mal pour 21 $, ce qui est le plus bas que nous ayons vu, alors prenez une paire avant qu’elles ne disparaissent!

21 $

D’Amazon

83 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.