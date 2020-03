Pratique: nous mouiller les pieds avec des essais de mana

Trials of Mana fait partie de ces «classiques perdus» qui n’ont jamais dérouté hors du Japon jusqu’à ces derniers temps. Les années 90 ont été une période fantastique pour les RPG, oui, mais leur popularité sur les côtes occidentales n’était pas encore un facteur entièrement fiable, ce qui a amené les développeurs à ne pas considérer que cela valait le coût de localiser de nombreux titres pour les joueurs anglophones. Bien que Secret de mana a été un grand succès auprès des joueurs occidentaux, Seiken Densetsu 3 – maintenant appelé Trials of Mana – ne s’est pas terminé avant 2019 Collection de Mana. Évidemment, Square Enix a vu suffisamment de potentiel dans son accueil pour justifier un remake, qui devrait sortir sur toutes les plateformes le mois prochain. Heureusement, Square a jugé bon de publier une première démo du jeu pour donner aux joueurs une longueur d’avance, et nous baserons nos impressions sur cela.

Ce qui ressort immédiatement de notre expérience, c’est à quel point la nouvelle mise à jour graphique est étonnamment étonnante. Alors que le récent remake (* toux * décevant) de Secret de mana a choisi de garder la perspective de haut en bas tout en utilisant des modèles 3D, Trials of Mana va juste à fond dans le royaume 3D d’une manière qui ressemble beaucoup à Dragon Quest XI. C’est une décision qui porte ses fruits, cependant, donnant aux environnements un nouveau type de profondeur et de portée que la version initiale n’était pas tout à fait en mesure de capturer. Les graphismes brillants et arrondis correspondent parfaitement au ton de l’histoire, et nous nous sommes retrouvés à atteindre ce bouton de capture à plusieurs reprises alors que nous continuions à découvrir de nouveaux environnements. Bien que nous n’ayons pas encore vu le reste du jeu, il est clair que Square Enix a consacré beaucoup de temps à une conception environnementale et à une direction artistique fortes; quelque chose de bon augure pour les dizaines d’heures qui sont encore à venir.

En ce qui concerne le côté combat, nous avons été extrêmement satisfaits de la facilité d’accès et de la vivacité des mécaniciens. Les batailles se déroulent en temps réel et peuvent commencer à la baisse d’un chapeau juste là sur la carte, sans écran de chargement ou ralentissement en vue. Les attaques ont un poids suffisant derrière elles lorsqu’elles atterrissent, et bien que la démo ne nous ait pas permis de pénétrer trop profondément dans l’optimisation de la configuration des équipes, l’action précoce est de bon augure. Les batailles ne dépassent pas leur accueil et, plus important encore, elles sont tout simplement amusantes lorsque vous frappez les monstres et esquivez votre sécurité quand ils mordent. Nous apprécions particulièrement également la manière dont des avantages supplémentaires sont accordés à la fin du combat en fonction de vos performances, comme vaincre des ennemis dans un certain délai ou ne pas prendre un seul coup.

Cela dit, notre principale préoccupation avec le système de combat jusqu’à présent est qu’il ne semble pas qu’il y en ait assez pour différencier les membres du parti les uns des autres. Cela est probablement dû au fait que nous sommes encore au début du jeu et que nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour spécialiser les membres du groupe, mais c’est toujours quelque chose qui mérite d’être mentionné. Que vous jouiez en tant que Duran le soldat ou Riesz l’Amazon ne semble pas faire beaucoup de différence au début, vous utilisez toujours les mêmes combinaisons de boutons et les mêmes attaques, ce qui donne une sensation plutôt homogène à combattre. Nous imaginons que ce problème disparaîtra au fil des heures, mais même s’il ne le fait pas, il ressemble plus à quelque chose qui serait une occasion manquée qu’à un manque à gagner.

La principale raison pour laquelle nous pensons que le combat se diversifiera davantage au fil du temps est due à la façon dont le système de progression des personnages indique que beaucoup plus de profondeur arrive. Après chaque niveau, vous pouvez placer des points dans l’un des cinq arbres de compétences différents pour chaque personnage. Chaque arbre offre une variété de bonus de statistiques et de nouvelles capacités au bénéfice du personnage, et certaines des capacités peuvent même être partagées entre les personnages. Étant donné que chaque personnage a sa propre configuration unique pour la façon dont ses arbres de compétences se déroulent, nous pouvons facilement voir comment le mélange et la correspondance des compétences partageables et des buffs uniques peuvent conduire à des compositions d’équipe intéressantes. C’est prometteur, pour le dire simplement, et nous sommes impatients de voir où cela va.

Sinon, nous sommes très satisfaits de la façon dont les scénarios et l’exploration sont rythmés. Les environnements ont beaucoup de sentiers de lapin pour suivre le chemin principal qui peut conduire à des coffres au trésor et des cadeaux supplémentaires, mais cela n’a pas encore l’air épuisant. Les environnements ne sont pas aussi étendus que, disons, les mondes de Xenoblade Chronicles 2, mais l’approche plus intime et en couches est toujours la bienvenue et confortable à jouer. La rencontre de nouveaux membres du groupe vous permet également de participer à un «flash-back» qui vous informe sur leur histoire et explique comment leur chemin croise le vôtre. Chaque personnage est sympathique à sa manière et a un catalyseur clair pour expliquer pourquoi ils se sont lancés dans leur propre aventure, et bien que nous devions voir à quel point tous ces sous-intrigues se jouent finalement, nous avons été suffisamment accrochés par leurs débuts.

Mis à part cette préoccupation au sujet de la diversité des partis, il est difficile de penser à quoi que ce soit dans Trials of Mana qui déçoit ou entrave l’expérience globale. Les premières impressions sont toujours sujettes à changement, mais cette version se révèle jusqu’à présent être une aventure exceptionnellement agréable qui mélange un mélange satisfaisant de combat en direct, d’exploration et de narration légère. Nous avons hâte de voir comment celui-ci se déroulera et espérons que la démo amènera plus de gens à en parler; cela se présente comme une version étonnamment haute qualité et mérite plus d’attention de la part des fans de Switch.

