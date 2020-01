Précommandez Animal Crossing: New Horizons chez Best Buy, obtenez un badge Animal Crossing Phone & Tech

Publié le 19 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Best Buy offre un bonus de précommande unique pour Animal Crossing: New Horizons. Si vous réservez le jeu, vous recevrez le badge Animal Crossing Phone & Tech illustré ci-dessus. C’est en plus d’un certificat de récompense de 10 $.

Vous pouvez précommander Animal Crossing: New Horizons sur Best Buy ici. Le jeu démarre le 20 mars.

