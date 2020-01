Précommandez ces superbes timbres Royal Mail – HITC

Les fans de Tomb Raider voudront précommander ces superbes timbres Royal Mail conçus pour célébrer l’impact de la Grande-Bretagne sur l’industrie du jeu.

Pour célébrer la contribution de la Grande-Bretagne à l’industrie du jeu, le Royal Mail vend un tas de timbres présentant des titres classiques tels que les emblématiques Worms ainsi que Lemmings. Tomb Raider est une autre série renommée à immortaliser pour toujours via de petits tampons soignés, et ci-dessous vous pouvez découvrir comment précommander un bloc-feuillet afin que vous n’ayez pas besoin de partir à l’aventure du globe-trotter dans une chasse aux collectionneurs désespérée.

Avant que Nathan Drake vienne voler la vedette en tant que version de l’Indiana Jones dans l’industrie du jeu vidéo, ce titre appartenait initialement à Lara Croft grâce à certains des meilleurs jeux PS1 de tous les temps qui sont toujours amusants à jouer malgré leurs caméras ennuyeuses et leurs visuels obsolètes.

Lara Croft a eu quelques années bien remplies avec sa dernière trilogie qui vient de culminer avec Shadow Of The Tomb Raider massivement sous-estimé. Nous voulons désespérément voir plus de son moi emblématique lors de la prochaine génération, mais pour le moment, les fans peuvent ajouter un joli Tomb Raider à collectionner en leur possession en achetant un bloc-feuillet de timbres.

Comment pré-commander des timbres Tomb Raider Royal Mail

Vous pouvez précommander un bloc-feuillet de timbres Tomb Raider Royal Mail sur le site Web du service postal.

La feuille de collection Tomb Raider coûte 11,40 £ et comprend dix timbres miniatures représentant Lara Croft en action.

Outre la feuille de collection Tomb Raider, vous pouvez également choisir d’acheter un pack de collectionneurs Gamer en édition limitée pour 14,95 £. Il n’y en a que 2500 disponibles et c’est un objet de collection coloré qui vient dans un boîtier en argent.

Il existe également un pack de présentation de jeux vidéo qui coûte 14,25 £, ainsi qu’un ensemble de timbres encadrés que vous pouvez acheter pour 29,99 £ à accrocher sur votre mur.

Cliquez ici pour consulter la gamme complète des timbres disponibles.

La feuille de timbres du collectionneur Tomb Raider sera disponible à l’achat le 21 janvier.