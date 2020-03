Précommandez Cyberpunk 2077 et économisez 10 $

Précommander Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) | 50 $ | AmazonGraphic: Quentyn KennemerMeilleures offres de jeuMeilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, consoles et accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Précommander Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) | 50 $ | Amazon

Comme c’est souvent le cas pour les nouveaux jeux, Amazon prélève 10 $ sur les précommandes de Cyberpunk 2077, l’ambitieux jeu en monde ouvert de CD Projekt Red, les créateurs du célèbre The Witcher 3: Wild Hunt. Votre total est de 50 $ avec l’offre, et cela vaut si vous achetez sur PlayStation 4, Xbox One ou PC.

Contrairement à Geralt de l’ancienne terre (et totalement fictive) de Rivia, Cyberpunk nous emmène dans un avenir pas si lointain où les bons et les mauvais gars sont attelés avec des améliorations cybernétiques. La vie va généralement bien jusqu’à ce qu’on découvre qu’il y a un composant prototypique qui accorde l’immortalité à celui qui l’a installé, et, bien sûr, tout l’enfer se déchaîne pour le sécuriser.

Cyberpunk 2077 devait initialement sortir ce printemps, mais il a depuis été reporté au 17 septembre 2020. Précommandez maintenant et Amazon vous offrira le prix le plus bas s’il retombe avant la date de sortie.

.