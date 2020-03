Précommandez le film Sonic et obtenez gratuitement des bandes dessinées Sonic

Meilleures offres média Meilleures offres média Les meilleures offres de films, d’ebooks et de musique du Web, mises à jour quotidiennement.

Sonic le hérisson (4K) | 28 $ | Amazon | 3 bandes dessinées gratuites avec achat

Sonic the Hedgehog est un film pour enfants assez amusant, et il arrivera bientôt sur DVD et Blu-Ray. Si vous allez de l’avant et précommandez le film sur Amazon, vous obtiendrez gratuitement trois bandes dessinées Sonic the Hedgehog de Comixology.

Vous vous demandez peut-être en quoi consistent les bandes dessinées Sonic ou lesquelles vous en avez. Eh bien, je ne peux pas vous dire quelles bandes dessinées vous obtiendrez dans le cadre de la promotion, mais la série de bandes dessinées Archie fonctionne depuis longtemps pour une raison — c’est probablement la meilleure forme de support Sonic the Hedgehog. Ne pas me @, fans de jeux Sonic.

En plus de cela, la précommande du disque Blu-Ray ou 4K vous donne la garantie de précommande Amazon. Si le prix baisse entre maintenant et la sortie, vous obtiendrez automatiquement le prix le plus bas!

