Précurseurs de Game Boy et des consoles portables, Game and Watch fête ses 40 ans

Conçu par le cool Gunpei Yokoi, des millions ont été vendus dans le monde.

Jouer avec des appareils mobiles est la chose la plus normale au monde aujourd’hui, mais dans les années 80, c’était un peu moins qu’un rêve impossible. C’est pourquoi il est si important de se souvenir et de louer le travail des grandsGunpei Yokoi sur Nintendo, qui lors d’un voyage en train à la fin des années 70, observant un adulte qui s’entraîne avec une petite calculatrice, a entrevu quel serait l’avenir des jeux vidéo. De cette scène si apparemment insignifiante, le génie japonais a donné vie àMachines de jeu et de montrequ’aujourd’hui40 ans de vie.

Environ 60 séries Game & Watch avec des dizaines de jeux vidéo en premièreLe premier modèle des machines sortira le 28 avril 1980, avec cinq Game & Watch différents ennuances métalliquesqui cherchait avec cette couleur, justement, à attirer un public adulte, qui à l’époque semblait impossible à imaginer profiter des jeux vidéo en public. Donc, ces petites machines Nintendo comprenaient également unmontre numérique, qui était affiché lorsque l’utilisateur ne jouait pas. C’était une bonne affirmation.

Il y avait Game & Watch basé sur de grandes marques comme Popeye ou Mickey Mouse.

L’un des titres les plus connus de cette première étape était Ball, un jeu de jonglage de balles, qui est devenu leLe premier jouet d’affichage à cristaux liquides au monde; mais aussi Fire, qui nous a mis dans la peau de deux pompiers avec un trampoline qu’ils doivent utiliser pour éviter la chute des victimes, en les jetant dans l’ambulance. Le succès de ces jeux vidéo a été tel qu’au final près de 60 séries Game & Watch ont été créées, dontmachines à double écran, avec des dizaines de jeux vidéo simples qui ont vendu des millions dans le monde.

Gunpei Yokoi était l’un des grands génies de Nintendo, également le père de Game Boy et MetroidL’inventivité des créatifs et des artistes de Nintendo a transformé ces petites machines enl’un des plus grands succès des années 80, étant finalement les précurseurs d’un autre des succès les plus importants de la firme japonaise: le légendaire Game Boy. Le désir de faire profiter les enfants et les adultes des jeux vidéo a fait de Gunpei Yokoi l’une des figures les plus importantes de l’industrie du divertissement électronique, et c’est aussi la façon dont nous vous parlons de l’un des cinq génies qui ont changé Nintendo.

Il y a quelques heures à peine, nous avons également commémoré le 20e anniversaire de Zelda: Majora’s Mask, auquel nous avons consacré un spécial sur la façon dont sa création a été plantée pour rendre Majora’s Mask différent d’Ocarina of Time. Aujourd’hui, il est connu comme l’un des meilleurs épisodes de la série.

En savoir plus sur: Game & Watch, Nintendo et Anniversaries.

.