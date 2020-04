Predator: Hunting Grounds 1.05 Les notes de mise à jour incluent des correctifs AI

Predator: Hunting Grounds n’est sorti que la semaine dernière, mais le jeu a déjà reçu un nouveau patch de correctif qui vise à améliorer l’expérience multijoueur et à ajouter plus de poli. Les notes de mise à jour de la mise à jour 1.05 du jeu se concentrent fortement sur l’interface utilisateur et l’amélioration de l’IA.

La mise à jour divise les correctifs en quatre catégories différentes, que vous pouvez voir en détail ci-dessous. Ils incluent des correctifs pour les problèmes impliquant des éléments de personnalisation affichés en tant que nouveaux, les objectifs étant rendus impossibles, les problèmes de collision et les problèmes de mise en correspondance. Le Predator titulaire a également apporté des ajustements à sa vision thermique et une invite “Target Isolation”.

Predator: Hunting Grounds est un jeu multijoueur asymétrique d’Illfonic, les développeurs de Friday The 13th: The Game. Bien que ce dernier jeu ait reçu des critiques assez cinglantes, il a trouvé un public avec des fans de films slasher campy et exagérés.

Predator: Hunting Grounds est similaire en ce sens qu’un joueur contrôle le Predator tandis que les autres joueurs contrôlent une équipe de pompiers essayant de survivre alors qu’ils terminent une mission. Avec un lanceur de plasma, un camouflage et un arc tactique, le Predator a un net avantage.

Notes de mise à jour Predator: Hunting Grounds 1.05

Général

Problème résolu: les éléments de personnalisation restaient marqués comme nouveaux. Problème résolu où l’IA ne réagissait pas aux bruits de pas ou aux coups de feu dans les matchs de serveurs dédiés.

Plans

Correction d’un problème de collision et de points bloqués dans certaines zones.Fixé les problèmes d’interface utilisateur avec la navigation dans les menus du didacticiel.

Prédateur

Correction d’un problème avec la bulle VOIP fireteam montrant à n’importe quelle distance.Fixed problem with Target Isolation prompt not n’apparaissant pas après la fin du temps de recharge.

Marchmaking / Fêtes

Optimisations pour les temps d’attente de mise en correspondance.

