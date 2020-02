Predator: Hunting Grounds aura une bêta ouverte sur PS4 et PC

Nous n’avons pas eu beaucoup de nouvelles de Prédateur: terrains de chasse récemment, mais il semble que cela va changer très bientôt, car en mars, nous pouvons profiter d’une bêta ouverte dans PlayStation 4 et PC. Dans le cas de la console Sony, vous n’aurez besoin que d’un abonnement actif à PlayStation Plus

À partir du Vendredi 27 mars et jusqu’au dimanche 29 mars, vous pouvez participer à cette bêta ouverte et jouer du point de vue des humains, ainsi que de celui des Predator, débloquant de l’équipement et des compétences à mesure que vous progressez. De plus, le jeu croisé vous permettra de jouer entre les deux plateformes.

Initialement annoncé comme une exclusivité de PS4Peu de temps après, il a été confirmé qu’il arriverait également au PC avec une date de sortie pour les deux plates-formes du 24 avril 2020. Ici, vous pouvez en apprendre un peu plus sur son gameplay.

Source: Play Station

