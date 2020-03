Predator: Hunting Grounds heures de début d’essai gratuit le week-end

Prédateur: terrains de chasse est un jeu multijoueur 4v1 où quatre soldats se retrouvent face à face avec The Predator – il est gratuit de jouer ce week-end pour les joueurs PS4 et PC et vous pouvez trouver les heures de début de l’essai dans toutes les principales régions ci-dessous.

En tant que membre de l’équipe de pompiers à quatre, vous avez une mission à accomplir sur une carte de la jungle partagée avec The Predator. Vous pouvez terminer la mission pour gagner, terminer des missions secondaires pour des bonus, et finalement traquer et tuer le prédateur si vous le souhaitez. Mais terminer la mission principale sans tuer le prédateur est toujours une victoire, alors soyez prêt à compter vos pertes et à vous rendre à l’hélico si vous avez juste besoin de rester en vie. Si vous jouez en tant que The Predator, alors, allez chasser des têtes de joueurs et arracher leurs crânes.

The Predator et The Fireteam devront également combattre des bandes de soldats de la guérilla ainsi que des agents de Project Stargazer, une équipe d’opérateurs noirs du gouvernement voyous cherchant à exploiter la technologie des prédateurs.

Predator: Hunting Grounds, heures de début de l’essai gratuit

Predator: Hunting Grounds sera disponible en téléchargement 27 mars via PSN et sur PC aux heures suivantes. Si vous remarquez Les vitesses de téléchargement sur PlayStation sont un peu plus lentes que la normale, c’est parce que Sony les limite délibérément pour faciliter l’accès à Internet à travers l’Europe.

Japon à 15h JST

Europe à 16h GMT

Côte ouest de l’Amérique à 17 h HNP

Côte est de l’Amérique à 20 h HNE

Jouer en tant que The Predator: classes, armes, débloque

Si vous choisissez de jouer en tant que The Predator, votre objectif ultime est de collecter des trophées – les crânes de vos ennemis. Vous êtes mieux équipé que l’équipe de pompiers quand ils vous attaquent individuellement ou en petit groupe, mais lorsque les quatre travaillent à l’unisson, vous devrez réfléchir tactiquement à la façon de les diviser et de les retirer.

Il y a trois classes de prédateurs selon la façon dont vous voulez jouer; chasseur, Beserker et Scout. Chacun a évidemment des compétences différentes – le Scout est le meilleur pour se déplacer et naviguer à travers les cimes des arbres et obtenir la goutte sur la fireteam, et est livré avec une endurance supplémentaire. Le Beserker peut subir tous les dégâts et porte des armes mortelles, tandis que le Hunter est le meilleur polyvalent.

Vous pouvez également choisir entre les prédateurs féminins et masculins et personnaliser votre armure. Il y a un certain nombre d’armes et d’avantages à débloquer pendant que vous jouez, mais chaque prédateur commence par l’arsenal classique; les poignets pour les combats rapprochés, le canon à plasma pour les attaques à distance discrètes, la vision thermique emblématique des prédateurs et le mode de camouflage chatoyant lorsque vous devez vous approcher sans être détecté.

Les déverrouillages incluent le Smart Disc, l’arc et le CombiStick.

Comme vis finale, vous et si tout le reste échoue, le prédateur est également équipé d’un auto-destruction Nuke pour sortir tout le monde.

Choisir une classe Fireteam

Vous jouerez sur une carte multijoueur, Undergrowth, où vous trouverez des ruines antiques, une rivière sinueuse, des campements militaires et des cabanes temporaires. Vous commencerez par une seule mission choisie au hasard, qui a également un tas d’objectifs facultatifs. Par exemple, une mission nécessite que l’équipe de pompiers coupe le ravitaillement en carburant des soldats de la guérilla locale, puis élimine le patron du marché noir local. Les objectifs secondaires comprennent le sabotage d’équipements coûteux, le nettoyage de l’eau contaminée, la destruction de caches d’armes et la combustion de stupéfiants.

Il y a quatre classes Fireteam parmi lesquelles choisir dans Predator: Hunting Grounds, mais seulement trois sont disponibles dans l’essai gratuit. le Classe d’assaut est le polyvalent, idéalement adapté comme point-man pour la mission. le Classe scoute est plus agile, se déplaçant plus rapidement à travers la jungle dense. le Classe de support est le tank de la fireteam, avec des points de vie et des munitions supplémentaires pour entrer dans la bataille et affronter le danger.

Predator: Hunting Grounds Xbox

Désolé, Predator: Hunting Grounds n’est disponible que sur PlayStation 4 et PC. Il n’y a aucun signe d’une version Xbox One du jeu.

Predator: Hunting Grounds a une date de sortie du 24 avril sur PS4 et PC.