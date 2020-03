Premier aperçu de Valorant à travers une nouvelle bande-annonce de gameplay

Valorant un mélange de différents tireurs (Riot Games)

«Project A», ou comme nous le savons maintenant, «Valorant» a été présenté un peu plus à travers une courte bande-annonce de gameplay. Valorant est le jeu FPS promis par Riot Games qui sortira cet été. Alors que Riot Games est surtout connu pour son extrêmement populaire MOBA – League of Legends – ils ont récemment tendu la main dans différents genres avec Teamfight Tactics et Legends of Runeterra. Et ce nouveau FPS sera leur troisième incursion en dehors de leur jeu de base.

La brève bande-annonce a montré le tireur tactique 5v5 en suivant certains des développeurs effectuant des tests en jeu. Un seul tour d’un match, au cours duquel l’équipe a réussi à gagner. Le tour a mis en évidence à peu près tout ce que le jeu a à offrir jusqu’à présent – un petit aperçu des armes, des capacités, du travail d’équipe, de la conception de la carte, du style artistique, de la structure du tour – assez bien équilibré dans l’ensemble.

À l’origine, il semblait qu’il serait peut-être similaire à Overwatch lorsqu’il a été annoncé pour la première fois avec ses personnages spécialisés; cependant, il est devenu évident qu’il jouera plus près de CS: GO. Il y a clairement une plus grande concentration sur les compétences de tir et les tactiques rondes. Riot Games en faisant la promotion sur le site Web dédié de Valorant, déclarant: «Tirer dans VALORANT est précis, conséquent et hautement meurtrier – nous voulons que vous gagniez uniquement sur vos compétences et votre stratégie.»

Soutenir davantage cela avec une multitude de jargon technique destiné aux publics les plus hardcore: serveurs de 128 ticks; au moins 30 ips (images par seconde) attendus sur des ordinateurs datant d’une décennie – allant de 60 à 144 ips pour les PC plus haut de gamme; des centres de données à travers le monde pour garantir moins de 35 ms aux joueurs des grandes villes; et même aller jusqu’à dire qu’ils sont “obsédés” par le code net depuis des années. Riot Games s’engage à lutter contre la triche dès le départ.

Ces promesses sont nombreuses. Mais si c’est vrai, ils sont très impressionnants et pourraient le voir rivaliser avec CS: ​​GO. Un jeu qui a récemment (via: Eurogamer) battu à nouveau son propre record de joueurs simultanés de tous les temps sur Steam. Valorant est certainement plus coloré, avec un peu plus de caractère pour qui vous jouerez, mais est-ce suffisant pour justifier un changement pour les fans fidèles du jeu de tir tactique de Valve? D’autant plus que mécaniquement, les deux sont très comparables.

Chaque round se compose d’une «phase d’achat», dans laquelle les armes «hautement létales» peuvent être achetées. La séparation entre eux ici, cependant – à Valorant, vous avez également la possibilité d’acheter des capacités. Le choix ici étant, allez-vous avec une arme ce tour? Ou une capacité? Ou même économiser pour les deux tours suivants – vaut-il le risque? Tous les rounds auxquels vous survivez, vous pouvez continuer avec les armes que vous aviez, mais les capacités une fois épuisées ont disparu. Cela signifie cependant que les capacités peuvent être transférées à travers les rounds – gagner ou perdre – à condition qu’elles ne soient pas utilisées.

Les capacités, cependant, ne sont pas destinées à être mortelles, comme lorsqu’elles sont utilisées avec l’intention d’aider l’équipe à obtenir un avantage pour éliminer l’opposition. Que ce soit pour aider à repérer ou à affaiblir des adversaires ou même pour bloquer certaines entrées, les capacités sont de servir les prouesses de tir du joueur plutôt que de négliger la priorité de Riot Games pour Valorant d’être un tireur tactique en premier.

Le mélange présenté jusqu’à présent donne certainement l’impression que Riot Games a stratégiquement affiné ce qui a fonctionné à la fois dans les tireurs tactiques et les tireurs basés sur les personnages tout en supprimant tout ce qui a provoqué une agitation dans les communautés des deux. Il reste à voir si cette approche réussira. Cela semble certes encourageant, mais est-ce suffisant pour attirer un public? Bien sûr, nous sommes sûrs qu’il y aura plus à montrer Valorant d’ici à son lancement, nous n’aurons donc qu’à attendre.

