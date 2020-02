Premier officier de regard Robert Pattinson avec le costume de Batman!

Le batman C’est sans aucun doute l’un des films les plus attendus de l’année prochaine. A ce titre, tant les fans que les médias sont à l’affût de toute information relative à ce futur long métrage, officiellement ou non. Cependant, pour éviter les rumeurs et les spéculations, Matt Reeves, directeur, a décidé de nous montrer le premier regard sur Robert Pattinson portant le costume emblématique de Chevalier de la nuit que vous utiliserez sur cette bande.

À travers Twitter, Reeves a partagé un test de costume avec Pattinson, et ici vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans le nouveau costume:

# TheBatman # CameraTesthttps: //t.co/M1tAE2aTA1

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 13 février 2020

Bien que la photo soit assez sombre, si vous augmentez la luminosité de votre écran ou de votre moniteur, vous pouvez voir l’acteur portant clairement le capot de Batman, ainsi que le logo que cette version du personnage utilisera au cinéma.

Reeves Il a également annoncé que le tournage de cette cassette avait déjà commencé, et si vous souhaitez voir quelques images filtrées de l’ensemble, suivez ce lien.

Source: Matt reeves

.