Premier regard sur Keanu Reeves en tant que Neo dans Matrix 4

The Matrix 4 il est enfin en cours de développement et maintenant le premier regard sur Keanu Reeves comme Neo Il est apparu sur Internet. La production a lieu à San Franciscooù Reeves Il a été surpris par un fan qui a partagé une vidéo de l’acteur sur papier.

Bien que l’acteur ne soit pas encore de retour dans le célèbre trench-coat en cuir de la trilogie originale, ce look nous dit à quoi Reeves pourrait ressembler à l’intérieur du film, dans une tenue légèrement plus décontractée. Voyez par vous-même ci-dessous:

? Le tournage de Matrix 4 à San Francisco! – 5 février 2020

Merci à @dougdalton IG Story? Https: //t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 # matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

– Keanu Planet (@keanuplanet) 5 février 2020

The Matrix 4 non seulement il aura le retour de Lana Wachowskimais aussi avec celle de Reeves et Carrie-Anne Moss. Toby Emmerich, chef Warner bros, était très enthousiasmé par le retour de la franchise et de Wachowski en général:

«Nous ne pouvions pas être plus excités de revenir à The Matrix avec Lana. Lana est une véritable visionnaire – une cinéaste unique et créative – et nous sommes très heureux qu’elle soit scénariste, réalisatrice et productrice de ce nouveau chapitre dans l’univers de The Matrix. »

Source: Keanu Planet

.