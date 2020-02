Premier regard sur le livre d’art Death Stranding

L’art de l’échouage de la mort, un livre relié de 256 pages et publié par Livres Titan, Il est plein d’art conceptuel étonnant, y compris certains concepts non utilisés pour le jeu vidéo populaire développé par Kojima Productions. Ce livre comprend également des œuvres Yoji Shinkawa, et ici vous pouvez voir certaines de ses images.

Ces fragments ne constituent pas un spoiler en tant que tel, mais au cas où nous douterions, vous devriez être prudent au cas où vous n’auriez pas joué au jeu vidéo. Il y a des illustrations conceptuelles inutilisées, regardez certains BT et certaines illustrations d’environnements et de personnages. Si vous êtes familier avec le jeu vidéo, vous reconnaîtrez sûrement bon nombre des éléments présents et comment ils ont changé dans la conception finale du titre. Voici quelques images. N’oubliez pas de cliquer dessus pour les voir en haute résolution:

