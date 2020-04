Premier trailer de ‘Assassin’s Creed Valhalla’

Ubisoft a tenu sa promesse et a publié le premier trailer d’Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu nous emmènera, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, à l’ère viking. Le distributeur français a confirmé que le jeu sera disponible plus tard cette année sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia et bien sûr les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series. Profitez de la bande-annonce ci-dessous:

Assassin’s Creed Valhalla restera un RPG après le succès des mécaniques introduites dans Origins et Odyssey. Cependant, l’entreprise note que cette fois, l’histoire sera traitée d’une manière différente. Au lieu de grandir au même endroit et de partir peu de temps après pour explorer le reste de la carte, Valhalla se concentrera sur votre villa viking, sa croissance et les gens qui y habitent.

Ce sera depuis la colonie où le personnage principal entreprendra les principales missions et verra les conséquences de ses actions. Ubisoft affirme que les décisions dans le jeu auront un impact sur le développement de votre communauté. Par exemple, célébrer un mariage entre des membres de différents clans peut renforcer l’alliance entre eux. Il y aura sûrement aussi des affrontements lorsque les négociations ne se concrétiseront pas.

Valhalla offrira la plus grande variété d’ennemis de l’histoire de la franchise

“Au lieu d’explorer un territoire, puis de passer à un autre sans avoir l’occasion ni la raison de revenir, le règlement change de structure. Vous vous embarquerez donc dans une aventure et ensuite ils vous inciteront à rentrer à la villa “, a expliqué à Eurogamer Julien Laferrière, producteur du jeu. Bien sûr, cela ne signifie pas que le décor n’aura pas d’énormes dimensions, ils changeront simplement la manière dont vous vous y installez.

Il convient de mentionner que, comme Assassin’s Creed Odyssey, le nouvel épisode que nous vous permettra de choisir un homme ou une femme comme personnage principal. Dans la bande-annonce, nous avons pu rencontrer le premier, par son nom Eivor. Leur objectif, ainsi que celui du reste des Vikings, sera de conquérir l’Angleterre. Concernant le combat, nous aurons la possibilité de utiliser deux armes en même temps; ils offriront également la plus grande variété d’ennemis de l’histoire de la franchise. Pour l’instant le jeu promet beaucoup, mais il vaut mieux attendre les premières avancées du gameplay.

