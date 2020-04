Premier trailer d’Observer System Redux, l’aventure cyberpunk qui sortira cette année sur PS5 et Series X

Il s’agit de la remasterisation du jeu 2017, avec des graphismes améliorés et un nouveau contenu d’histoire.

Ils nous ont promis des nouvelles pour cette semaine, et ils n’ont pas manqué le rendez-vous.Équipe Bloobera sorti cet après-midi le premier trailer d’Observer System Redux, sa célèbre aventurehorreur cyberpunk et science-fictionque de revenir plus belle que jamais grâce aux avantages des consoles de nouvelle génération: PlayStation 5 et Xbox Series X.

Comme vous pouvez l’imaginer à partir de la phrase précédente, il s’agitune adaptation de l’Observer original aux consoles de prochaine génération. Un remaster plus qu’une nouvelle aventure, bien que l’étude assure que “même s’il s’agit d’un remaster de l’Observer original,contiendra des histoires complètement nouvelles et tacites“

De cette façon, Observer System Redux récupèrel’interprétation de feu Rutger Hauerdans son rôle principal d’origine, dans cette aventure qui recrée l’expérience de l’original avecgraphiques améliorésnouvelle génération ainsi quenouveaux éléments jouables et histoire.

Et son lancement ne sera pas longaprès l’arrivée de la PS5 et de la série X, où ils soulignent queatteindre les magasins fin 2020, tout comme les consoles Est-ce que ce sera un titre de lancement? En tout cas, si vous voulez mieux connaître l’aventure sur laquelle se base ce remastering, vous avez ici l’analyse d’Observer.

