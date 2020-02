Première bande-annonce officielle. Zarude entre en action!

Pokémon Day nous a laissé plusieurs surprises dans les différents jeux vidéo de la franchise, comme le événement dans Pokémon GO ou le Nouveaux raids Dinamax de l’épée et du bouclier Pokémon qui nous permettent d’affronter un tout-puissant Mewtwo (Bien que nous ne puissions pas le capturer, il nous donne une bonne poignée d’objets intéressants si nous pouvons le battre) ou Initiales Kanto, que nous pouvons capturer. Cependant, elles n’ont pas été les seules surprises de cette journée, et nous avons également rencontré Pokémon de l’année selon les votes des utilisateurs et à nouveau Pokémon singulier Zarude, sinistre / végétal et protagoniste sans aucun doute du nouveau film de Coco Pokémon, qui a également dévoilé sa première bande-annonce officielle.

Pokémon Coco nous montre sa première bande-annonce avec Zarude

Qui sera la cassette numéro 23 de la saga Pokémon sortira au Japon le 10 juillet, et bien que nous ayons déjà pu voir la première image officielle et un premier teaser dans lequel Coco est apparu se déplaçant entre des lianes alors qu’il était observé avec étonnement par Ash et Pikachu, ce n’est que le jour de l’anniversaire de la franchise que nous avons pu la voir plus en détail. profondeur grâce à sa première remorque. Dans celui-ci, nous pouvons observer une grande variété de Pokémon de toutes les générations, y compris la huitième, à Team Rocket, qui revient avec un nouveau partenaire de méfaits et le protagoniste du film, Coco. Mais il y a aussi de la place pour la présentation de Zarude et de un variocolor Cerebi unique, que nous sommes sûrs qu’ils auront une relation particulière (Zarude a, en fait, une curieuse cape rose avec le numéro 251, une position qui occupe le singulier de la deuxième génération dans le National Pokédex). Nous quittons la bande-annonce ci-dessous:

Que pensez-vous de ce premier contact avec le nouveau film Pokémon? Vous souhaitez en savoir plus sur Zarude, Cerebi variocolor et Coco? N’arrêtez pas de partager avec nous vos premières impressions!

Voir aussi

Oeuvre officielle de Zarude dans le film Pokémon Coco

Source

Connexes