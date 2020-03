Première vidéo de «Gears 5» sur Xbox Series X

La compatibilité descendante C’est l’une des nouveautés les plus attrayantes Xbox Series XCependant, ce qui est encore plus intéressant, c’est que la console pourra améliorer la partie visuelle de vos anciens jeux, principalement ceux de Xbox One. Pour le démontrer, Microsoft prend comme exemple Gears 5, dont les graphismes étaient déjà impressionnants dans leur version originale, mais qui feront maintenant un bond significatif dans le nouveau matériel.

Digital Foundry, l’une des chaînes les plus reconnues sur l’analyse technique des jeux vidéo, a publié une vidéo pour montrer différences entre les versions Gears 5 de Xbox One X et Xbox Series X. La disparité est assez évidente, en particulier dans l’éclairage – désormais global -, les ombres, les reflets, la qualité des textures et les éléments qui sont rendus à l’écran. Dans certains fragments du matériel, vous pouvez voir, par exemple, que les environnements ont un feuillage plus détaillé.

Un autre point important est que maintenant les cinématiques sont reproduites à 60 images par seconde avec une fluidité totale; sur la Xbox One X, elle était limitée à 30 ips. Microsoft avait déjà prévu que Gears 5 sur Xbox Series X héritera des paramètres Ultra de la version PC, raison pour laquelle l’avance graphique dans les consoles sera remarquable. Selon des experts de Digital Foundry, les performances graphiques de la nouvelle console seront similaires à celles d’un Nvidia RTX 2080, l’un des GPU haut de gamme les plus populaires sur PC.

Mike Raynor, développeur de The Coalition, a affirmé que il leur a seulement fallu deux semaines pour adapter Gears 5 à la Xbox Series X. Et c’est qu’ils n’ont eu qu’à faire quelques ajustements dans Unreal Engine 4 pour correspondre aux caractéristiques que la variante informatique suppose. Il est à noter, en passant, que le studio responsable du jeu a encore la possibilité d’améliorer la section graphique sur la console, car son objectif était de démontrer ce qui peut être réalisé pendant 14 jours de travail.

Nous ne doutons pas que Ce sera une authentique bête de console. Prenons également en compte que Gears 5 a été conçu pour tirer le meilleur parti de Xbox One et Xbox One X, pas du nouveau matériel. Dans les années à venir, nous verrons certainement des jeux qui bénéficieront pleinement du potentiel technique de la Xbox Series X; ce n’est qu’un début. Ceux de Redmond prévoient de le lancer lors de la dernier trimestre de 2020, peut-être en novembre.

