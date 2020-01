Premières captures d’écran, illustrations et bande-annonce de Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

La Pokemon Company International a partagé les premiers actifs artistiques de Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, qui sera lancé le 6 mars 2020 sur Nintendo Switch.

Bande-annonce et images ci-dessous:

okémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX se déroule dans un monde habité uniquement par Pokémon. Lorsque les joueurs ouvrent les yeux pour la première fois, ils voient un Pokémon devant eux et ils peuvent comprendre ce qu’il dit. En y regardant de plus près, les joueurs se rendront compte qu’ils sont eux-mêmes devenus des Pokémon. Selon les Pokémon qu’ils rencontrent, des catastrophes naturelles ont soudainement commencé à se produire partout dans le monde, provoquant toutes sortes de problèmes. Les joueurs et leur partenaire Pokémon décident de former une équipe de sauvetage pour aller aider les Pokémon en difficulté.

Les joueurs répondront à quelques questions qui apparaissent au début du jeu pour aider à déterminer de quel Pokémon ils seront. Ensuite, ils décideront du Pokémon qui sera leur partenaire dans cette aventure. Le personnage principal et son partenaire peuvent être choisis parmi 16 Pokémon différents. Les joueurs recevront des demandes d’emploi sous diverses formes, comme sur le babillard du bureau de poste de Pelipper ou à partir de lettres qui seront livrées à la boîte aux lettres de la base de l’équipe de sauvetage du joueur. Au fur et à mesure que les joueurs termineront leur travail, les points de sauvetage de leur équipe de sauvetage augmenteront. Quand ils collectent suffisamment de points, le rang de leur équipe de secours augmente. Quand ils formeront leur équipe de sauvetage pour la première fois, ils seront rangs de recrue. Les joueurs peuvent acquérir de l’expérience en tant qu’équipe de sauvetage sur le chemin de ce à quoi toutes les équipes de sauvetage aspirent: le Gold Rank.

Dans ce monde, les donjons mystères peuvent être trouvés à divers endroits, tels que des montagnes, des canyons, des forêts, etc. Chaque fois que les joueurs entrent dans un donjon mystère; la disposition est légèrement différente. Ils devront partir à l’aventure dans ces donjons pour terminer les tâches pour lesquelles ils recevront des demandes les uns après les autres.

À l’intérieur des donjons, les joueurs trouveront divers objets utiles, tels que des graines, des baies et des MT, qui les aideront dans leur aventure. Comme pour la disposition des donjons, les types d’objets et leur emplacement changeront chaque fois que les joueurs entreront dans un donjon. Les joueurs devront utiliser les bons objets au bon moment pour aider les Pokémon en difficulté.

Les donjons sont habités par de nombreux Pokémon qui attaqueront le personnage principal. À l’intérieur des donjons, les batailles sont au tour par tour, ce qui signifie que pour chaque coup que vous faites, vos adversaires feront également un coup. Étant donné que les adversaires ne bougeront pas à moins que le joueur ne se déplace dans ces batailles au tour par tour, le joueur aura beaucoup de temps pour réfléchir à ce que devrait être son prochain mouvement. Si le joueur panique et appuie sur un bouton ou s’il parcourt un tas d’étapes avec insouciance, il pourrait se retrouver dans une égratignure qu’il n’anticipait pas. Prendre des décisions calmement et soigneusement en considérant comment les Pokémon adverses se déplacent sont les clés pour réussir à naviguer dans un donjon.

Ce titre peut être lu dans n’importe quel mode sur la Nintendo Switch: mode TV, mode table ou mode portable. De plus, les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées pour aider les joueurs à contrôler leur Pokémon et à progresser dans le jeu, donc même si c’est leur première fois, ils peuvent facilement s’aventurer dans un donjon.

