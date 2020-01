Premières captures d’écran, illustrations et bande-annonce pour l’extension de l’épée et du bouclier Pokémon

The Pokemon Company International a publié les premières captures d’écran, les illustrations et la bande-annonce du Pokemon Sword and Shield Expansion Pass.

Le Pass Expansion comprend The Isle of Armor, lancé en juin 2020, et The Crown Tundra, qui sortira à l’automne 2020.

Découvrez-les ci-dessous.

Captures d’écran

Ouvrages d’art

Logos

Les entraîneurs pourront se lancer directement dans leurs nouvelles aventures avec les mêmes données de sauvegarde qu’ils ont utilisées pour jouer à Pokémon Sword ou Pokémon Shield. Ils pourront également commencer à explorer l’île d’Armure et la couronne de toundra à presque n’importe quel moment des principaux jeux. Qu’un entraîneur ait récemment commencé son aventure dans la région de Galar ou soit sur le point de devenir champion, il pourra profiter du nouveau contenu dès sa sortie.1

L’Isle of Armor devrait sortir fin juin 2020, et The Crown Tundra à l’automne 2020. Le Pokémon Sword Expansion Pass et le Pokémon Shield Expansion Pass, qui incluent les deux ensembles de contenu, seront disponibles pour acheter pour un prix de détail suggéré de 29,99 $ à partir d’aujourd’hui, le 9 janvier 2020. Les deux extensions incluront une nouvelle zone à explorer, des Pokémon nouvellement découvrables, des vêtements, des fonctionnalités pratiques et plus encore. De plus, les fans peuvent recevoir un bonus spécial lors de l’achat du Pass Expansion: un uniforme Pikachu et un uniforme Eevee. Les fans pourront recevoir les uniformes Pikachu et Eevee dans Pokémon Sword ou Pokémon Shield en utilisant les codes qu’ils recevront après avoir acheté le Pass Expansion.

L’île d’Armure

Dans cette extension, les formateurs se dirigeront vers l’île d’Armure, le stade d’une nouvelle aventure dans la région de Galar. L’île d’Armour est une île géante pleine d’environnements jamais vus à Galar auparavant. Les joueurs y trouveront des plages balayées par les vagues, des forêts, des tourbières, des grottes et des dunes de sable. Il y a aussi beaucoup de Pokémon qui font de cette île leur maison, vivant librement au milieu d’un environnement naturel luxuriant. Il y a même un dojo ici spécialisé dans certains styles d’entraînement très particuliers. Les entraîneurs et leur Pokémon entreprendront un apprentissage sous la direction de ce dojo et s’entraîneront durement pour devenir encore plus forts.

La couronne de la toundra

Cette expansion se déroule dans le royaume enneigé de la Crown Tundra. La Crown Tundra présente un magnifique paysage argenté brillant. Dans cette région glaciale, avec ses montagnes d’hiver déchiquetées, les gens vivent dans de petites communautés où ils se soutiennent et dépendent les uns des autres. Une certaine personne nommera le joueur comme chef de son équipe d’exploration dans la toundra de la Couronne, où les formateurs seront chargés d’enquêter sur les étendues de cette terre gelée. Ici, les entraîneurs pourront explorer toute la profondeur de Pokémon Dens, qu’ils n’ont jusqu’à présent pu entrevoir que dans Max Raid Battles.

en relation

.