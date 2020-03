Il 2020 il est déjà là, et Disney + Il ne perd certainement pas de temps à préparer sa nouvelle série originale. Depuis la nouvelle saison de Le Mandalorien, jusqu’à ce que toutes les futures séries de Marvel, ce service de streaming a de grands projets pour les fans, et les premières photos depuis l’ensemble de Loki ils sont enfin apparus, avec Tom Hiddleston sous les réflecteurs.

À travers Twitter, l’utilisateur cosmique a partagé ces premières images, où nous pouvons apprécier Hiddleston caractérisé comme Dieu des mensonges, avec d’autres soldats. Surveillez par vous-même ci-dessous:

RUPTURE: Premières images de Tom

Hiddleston sur le tournage de «LOKI»? pic.twitter.com/ckKfmh7g9f

Comme vous pouvez le voir, Hiddleston porte les cheveux classiques de Loki, mais il ne porte pas le costume vert et or typique. L’acteur a remplacé ce look par un costume et une chemise boutonnée bleue. D’après le peu que nous pouvons voir, il semble que Loki dirige une équipe de soldats dans une direction inconnue.

Loki sera publié exclusivement pour Disney + à un moment donné en 2021.

