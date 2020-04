premières images et nouvelles de votre contrôleur DualSense

Après plusieurs brevets déposés et une vague de spéculations qui semblait interminable, Sony a présenté le DualSense, le contrôleur qui accompagnera la PlayStation 5. La première surprise, bien sûr, est dans son nom, car la plupart d’entre nous attendaient le nom “Dualshock 5”. Cependant, la société japonaise a préféré choisir une autre voie, la raison? Nous sommes confrontés à la rénovation la plus importante de l’histoire de la commande emblématique.

Sony mentionne que, grâce aux commentaires qu’ils ont reçus des joueurs et des développeurs sur le Dualshock 4, ils ont ajouté des fonctionnalités entièrement nouvelles, mais conservent également celles qui ont toujours été bien reçues. Les nouveautés que le DualSense présume ont un objet principal: amener les gens à améliorer leur immersion dans les jeux vidéo grâce à la télécommande. Bien sûr, d’autres technologies de console seront impliquées dans le même but, comme l’audio 3D.

Moteur de rétroaction haptique et déclencheurs réglables.

Le DualSense intègre un moteur de rétroaction haptique pour remplacer les vibrations traditionnelles. Comme ils l’expliquent, les joueurs ressentiront une grande variété de sensations grâce à la commande. Par exemple, ils pourront sentir quand un véhicule traverse une route boueuse et quand il revient sur l’asphalte dans un titre de course. De toute évidence, il incombera aux développeurs de tirer parti de ce composant; La société affirme qu’à ce moment il existe déjà plusieurs études travaillant avec le contrôle.

Les déclencheurs adaptatifs transmettent différents niveaux de résistance

Une autre nouveauté tout aussi intéressante se trouve dans le Déclencheurs L2 et R2, désormais “adaptatifs”. Autrement dit, les développeurs peuvent les ajuster pour diffuser différents niveaux de résistanceDe telle sorte que tirer une date à partir d’un arc sera complètement différent de la détonation d’un fusil automatique dans un tireur, pour ne citer qu’un exemple.

Bien sûr, l’introduction de nouvelles fonctionnalités qui dépendent des composants matériels n’est pas une tâche facile, car ne peut pas compromettre l’ergonomie. “Avec les déclencheurs adaptatifs, nous avons dû réfléchir à la façon dont nous intégrerions les composants au matériel sans lui donner une impression volumineuse. Notre équipe de conception a travaillé en étroite collaboration avec nos ingénieurs en matériel pour positionner les déclencheurs et les pièces de résistance”, ajoutent-ils.

Afin de résoudre les obstacles devant eux, les ingénieurs ont fait changements dans l’angle des déclencheurs et modification de la prise en main de la télécommande. Le but est que, l’ayant entre vos mains, le DualSense transmet pour être plus petit qu’il ne l’est réellement. Une section qui a été traitée en détail était celle de la batterie, car ils devaient augmenter sa capacité sans endommager le poids de la télécommande. Son autonomie sera supérieure à celle du Dualshock 4, et vous pouvez le recharger via un Port USB-C.

Bouton “Créer” et microphone

Si vous avez déjà regardé de près les images, vous avez sûrement remarqué que le bouton “Partager” a disparu. Calme, il a été remplacé par le Bouton “Créer”, qui intègre en interne les mêmes fonctions de partage de captures sur les réseaux sociaux, entre autres qui seront annoncées dans les prochains mois. En outre, le DualSense intègre un microphone pour avoir de courtes conversations avec vos amis dans le chat. Cependant, pour les longues sessions, ils recommandent toujours les écouteurs traditionnels.

Les couleurs

Il est courant de voir une seule couleur dans la conception Dualshock, mais Sony pense que cela devrait changer. Le DualSense, au moins dans sa première version, il possède deux teintes totalement différentes: noir et blanc. Ceux-ci, à leur tour, seront combinés avec la lumière avant, maintenant située autour du pavé tactile. “Nous voulons que les joueurs sentent que le commandement est une extension d’eux-mêmes lorsqu’ils jouent, à tel point qu’ils oublieront qu’il est entre leurs mains”, explique la société, et concluent:

“DualSense signifie un changement radical de nos offres de contrôles précédents et capture à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec la PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux, se poursuivant également avec notre mission sur PlayStation de repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir. “

Pour le moment, ils n’ont rien révélé de son prix, même si nous pouvons nous attendre à ce que le DualSense soit beaucoup plus cher qu’un Dualshock 4. La PlayStation 5, dont nous avons encore besoin de connaître sa conception, arrivera sur le marché au cours du dernier trimestre de 2020. Dans Hipertextual, nous détaillons ses spécifications techniques et comment elles influenceront le processus de développement et votre expérience de jeu.