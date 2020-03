premières impressions de la démo pc

La possibilité d’essayer un jeu qui a encore beaucoup de temps à lancer ne se présente généralement pas. Mais dans ce cas, il en est ainsi, car nous parlons d’un titre en plein développement. Dessinateurs de donjon est un nouveau jeu en développement par Manalith Studios qui est apparu il y a un mois sur Kickstarter et a récemment terminé son financement. Un titre qui propose un mélange de crawler de donjon, jeu de stratégie et jeu de cartes, le tout dans un monde coloré et spécial.

Pourquoi parlons-nous de ce jeu? Parce que l’un des objectifs que Manalith Studios avait pour son financement était de créer un version pour Nintendo Switch, objectif dépassé. Grâce à la démo activée par le studio (actuellement disponible au public et uniquement pour PC), nous avons pu avoir un premier contact avec Dungeon Drafters. Si c’est le résultat d’une petite démo, on a hâte de voir le produit final.

Le pouvoir est dans les cartes

Comme je l’ai dit au début, Dessinateurs de donjon Il prend différents éléments de différents genres et les rassemble pour former une expérience qui, pour autant que j’ai essayé, fonctionne bien et est amusante. Dans la démo, nous avons visité le sol d’un donjon, et ici cela nous rappelle de nombreux autres jeux de roguelite. Le donjon est créé d’une manière aléatoire, unissant des pièces de différentes tailles et formes et avec des ennemis différents à l’intérieur de chacune. Mais lorsque nous entrons dans l’un d’eux et qu’il est temps de se battre, c’est là que les grandes différences sont perçues.

Nous nous tournons maintenant vers un jeu de stratégie, dans lequel nous contrôlons notre seul personnage à travers une grille de type Fire Emblem. Les actions sont réparties entre notre tour et celui de l’ennemi, dans lequel les monstres se déplacent et attaquent comme chacun peut. Afin de quitter la pièce et de continuer à explorer, nous devons vaincre tous les ennemis, et pour ce faire, nous avons recours à les cartes. Comme si nous jouions à Magic the Gathering ou Hearthstone, nous avons un main de cartes (5 cartes maximum et à chaque tour on en tire une nouvelle), chacune représentant une sort différent. Ici, nous observons une bonne variété de sorts disponibles, et tous avec des effets très variés: une boule de feu qui, lorsqu’elle frappe un ennemi, se divise en deux, un éclair qui, s’il détruit l’ennemi, nous téléporte à sa position … et même un qui Permet de transformer un tonneau en monstre qui nous aide au combat!

Bien sûr, nous avons des limites quand il s’agit d’utiliser ces sorts. Dans chaque quart de travail, nous avons seulement 3 points d’action, et chaque point nous permet soit d’utiliser l’un de nos sorts, soit de nous déplacer vers une case adjacente. Cela peut sembler une limite assez stricte, et selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, cela peut être. Mais cela nous oblige également à utiliser nos esprits et essayez de tirer le meilleur parti de nos actions. D’un autre côté, les monstres ont également des limitations similaires. Par exemple, le slime n’effectue que deux actions par tour, donc si deux cases se déplacent, elles ne peuvent pas vous attaquer. Le compliqué vient avec des ennemis plus puissants …

Vous-vous-vous-vous-tournez!

Mais ce qui frappe le plus dans Dungeon Drafters, c’est comment ils peuvent être combiner les effets des sorts et les ennemis pour mener à bien des stratégies plus complexes. Par exemple, vous pouvez créer un orbe de glace pour attirer un ennemi, puis les percer tous les deux pour que le monstre subisse plus de dégâts. Ou vous pouvez vaincre un ennemi avec la foudre, basculer automatiquement vers sa position et attaquer un autre ennemi qui était plus loin. Et cela en comptant sur les cartes actuelles, puisque le jeu final aura un large collection de cartes à collecter pour créer notre propre deck.

Voir aussi

Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de ce jeu sans faire l’éloge de la section artistique. Le style pixelart C’est quelque chose que nous avons vu comme actif et passif dans les jeux indépendants, mais Dungeon Drafters en profite pour créer des personnages et des créatures très détaillés. Les paramètres sont très colorés, et bien que le thème des chambres soit le même, il montre toujours un grand niveau de détail.

Dungeon Drafters – Une main gagnante possible

Pour le peu que la démo offre, le sentiment que nous avons est que Dungeon Drafters peut être un jeu assez solide. Les mécanismes de base sont intéressants et le concept de jeu de stratégie basé sur les cartes est le plus original. La version finale offrira beaucoup plus de contenu, en tant que nouveaux personnages jouables, plusieurs modes de jeu supplémentaires et un haut niveau de personnalisation qui raviront les amateurs du genre roguelite. À partir d’ici, nous attendons avec impatience l’arrivée de Dungeon Drafters sur Nintendo Switch dès que possible.

Connexes