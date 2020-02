Premières impressions: KUNAI | NintendoSoup

KUNAI est un jeu où vous jouez comme une tablette PC qui est aussi un ninja. Et sur la base des premières heures, c’est une métroidvania rapide, stimulante et amusante. La critique complète est en préparation, mais en attendant, lisez la suite pour quelques premières impressions!

L’histoire semble concerner un groupe de combattants de la Résistance, travaillant pour sauver le monde d’une IA maléfique qui a pris les choses en main. L’histoire commence avec un groupe de robots de la Résistance qui réveille notre héros d’une capsule où il a été enfermé. TBY-1134 (ou simplement «Tabby») est une sorte de «élu», ce qui est une excellente excuse pour tuer des méchants.

Tabby gagne rapidement une variété d’armes et d’outils qu’il peut utiliser lors de son voyage. Le premier est un katana, qui peut être basculé dans n’importe quelle direction, peut être utilisé pour dévier les balles, et qui guérit également Tabby lorsqu’il élimine les ennemis. Pas mal pour la première arme. En peu de temps, vous mettez la main sur une paire de kunai, qui sont utilisés pour grimper aux murs, se balancer des plafonds et faire le tour de la carte avec style. Et enfin, les shuriken, projectiles qui peuvent également être utilisés pour activer des engins.

Il y avait beaucoup de variété dans les deux premières heures du jeu, des donjons périlleux et des étapes de défilement automatique, à une zone de type Woods désorientante et à des combats de boss impressionnants. L’histoire est racontée via des cinématiques bien faites, et le jeu fait vraiment beaucoup avec sa palette de couleurs limitée et son pixel art aux bords irréguliers, y compris des effets d’éclairage très soignés. Tabby lui-même est amusant à regarder, avec différentes expressions faciales maladroites affichées sur la tête de sa tablette pour presque toutes les actions.

Le gameplay instantané est rapide et amusant: Tabby peut utiliser une barre oblique vers le bas de son katana pour rebondir sur la tête de ses ennemis, le kunai en forme de grappin se sent amusant et fluide, et un système de mise à niveau déverrouille de nouveaux actifs et les capacités passives à un rythme rapide. Le jeu ne perd pas de temps à vous faire sentir puissant!

KUNAI est sorti sur Nintendo Switch aujourd’hui, nous voulions donc vous faire part de nos premières impressions; notre examen complet est en préparation!

Merci à The Arcade Crew d’avoir fourni un code de révision!

