Premières impressions : Le destin éternel pour Xbox One et PS4

Lors du développement de Doom au début des années 1990, Tom Hall, l’un des esprits les plus créatifs du petit studio Id de Mesquite, au Texas, a proposé à John Carmack et John Romero de créer un guide narratif pour expliquer l’histoire de l’aventure qui allait prendre par surprise le monde du jeu sur PC en 1993. Carmack a complètement rejeté l’idée en disant quelque chose comme “L’histoire dans un jeu est comme l’intrigue dans un film porno. On s’attend à ce qu’il soit là, mais peu de gens y prêtent attention.

Face à ce commentaire, Hall est devenu si frustré qu’il a commencé à envisager de se retirer du studio qu’il avait aidé à fonder des années plus tôt, car il ne pouvait pas croire que Carmack rejetterait si fortement l’opportunité d’introduire une profondeur narrative à l’un de ses projets les plus ambitieux.

En fait, c’est la prodigieuse attitude mécanique du développeur blond qui a finalement conduit Romero, son plus fidèle partenaire et le seul sur Id qui semblait le comprendre complètement, à se retirer du studio après le développement de Quake et à trouver Ion Storm avec Tom Hall, lui promettant la liberté créative que Carmack lui avait refusée des années auparavant.

Qui aurait cru qu’Id, aujourd’hui propriété de Zenimax Media et de Bethesda Softworks, finirait par reprendre la philosophie de Tom Hall en donnant autant d’ampleur à un jeu comme Doom Eternal en 2020 ?

Pourtant, ce jeu ne trahit en rien la colonne fondatrice de cette saga de tireurs, puisqu’il conserve le principe de base de son prédécesseur de 2016 en proposant une action palpitante, incessante et intense pour le pur plaisir de divertir les joueurs.

Qu’est-ce que Doom Eternal offre au joueur ?

Doom Eternal est au monde des jeux vidéo d’aujourd’hui ce que Doom II : Hell on Earth était à l’univers PC en 1994 – tout ce que le premier Doom en 1993 était et plus encore.

Les scénarios représentent bien ce que beaucoup d’entre nous voulaient voir dans le jeu de 1994 (Code Spaghetti).

Ce titre de 2020 est tout ce que les gens de l’Id original (avec Carmack et Romero à sa tête) voulaient que le monde habité par Doomguy soit, et cela peut être vu dans chaque petit recoin du champ de bataille sacrilège qu’il propose.

Doom Eternal reprend l’idée d’une invasion infernale de la Terre proposée en 1994 par Doom II : Hell on Earth.

Enfin, l’ampleur mondiale d’une invasion démoniaque peut être pleinement appréciée grâce à la technologie actuelle, qui révèle des villes complètement dévastées par d’énormes créatures infernales, des flammes brûlantes et la corruption de l’icône du péché sur notre planète.

Comment jouer à Eternal Doom à la différence de son prédécesseur ?

En quelques heures que j’ai pu jouer à ce chapitre (considéré par beaucoup comme Doom 5), j’ai découvert et apprécié les clins d’œil que les développeurs de ce jeu ont faits aux jeux originaux des années 90 : de la musique aux ennemis, Doom Eternal est l’hommage définitif au projet original de Carmack et Romero.

La verticalité présentée dans Doom 2016 revient et évolue pour offrir un nombre infini d’itinéraires à suivre dans votre progression imparable à travers les mondes époustouflants de l’Eternel.

Tout comme la recherche de secrets dans les premiers jeux d’identification était fondamentale dans son développement, Eternal reprend cette idée et la fusionne avec les nouvelles capacités du Doom Slayer (ou Doomguy) pour naviguer sur les cartes.

Sur chaque carte, il y a un certain nombre d’objets cachés, des itinéraires spéciaux, des scénarios de combat optionnels qui vous donnent des points pour développer vos armes, et des colisée virtuels où un joueur expérimenté peut tester ses réflexes.

Dans ce titre, les scénarios sont peints en couleur, tandis que l’action ne s’arrête pas grâce à la grande quantité de power-ups et de modifications que votre personnage et son arsenal peuvent utiliser pour tuer chaque ennemi.

Chaque confrontation vous met en mouvement constant pour éviter une mort certaine. Dans Doom Eternal, il est recommandé de donner la priorité à chaque ennemi et de modifier votre stratégie de combat pour faire la distinction entre les démons qui vous permettront de vous procurer des soins de santé, des armures et des armes à la gloire, que vous devez éliminer rapidement avant qu’ils ne fassent plus de dégâts… ou ne s’épuisent.

D’autre part, il reprend l’idée du jeu précédent pour créer un arbre de développement qui permet à votre personnage de collecter des runes qui peuvent être activées selon vos besoins. Certains vous rendent plus rapide ou vous transforment en aimant à objets qui nettoie la zone après l’envoi de nombreux démons et soldats zombifiés.

Bien que le jeu consiste à tuer tout ce qui bouge, la quantité de balles disponibles est limitée, ce qui vous permettra d’explorer désespérément la carte pour trouver une partie du parc dont vous aurez besoin pour poursuivre votre croisade afin de sauver l’humanité.

Tout comme en 2006, vous disposez d’un index des traditions bloquées pour chaque scénario, personnage, arme ou outil du jeu.

Que nous laisse donc ce jeu ?

Dans Eternal, le principe des tireurs évolue pour vous garder toujours en alerte, car peu importe votre niveau, le jeu vous permettra toujours de garder un as dans votre manche qui brisera complètement vos tactiques défensives et offensives.

Comme prévu, le jeu comporte des sections de plate-forme, qui ajoutent de la variété à un jeu qui consiste à détruire et à déchiqueter.

Pour l’instant, je trouve amusant de naviguer dans le monde, en vérifiant constamment la carte de chaque niveau pour trouver des zones secrètes, des tricheurs et des objets de collection qui offrent tout ce qu’il y a de plus : des munitions, des armures, des vies supplémentaires et de la santé, ainsi que des objets que Doomguy peut accumuler dans la Forteresse du Destin, un HUB qui cache sa bonne collection de secrets à lui et qui offre un aperçu de la vie personnelle du protagoniste du jeu.

Wow, Doom Eternal a tellement de choses à offrir, des nouvelles compétences, des armes et des accessoires aux personnages excentriques et aux modifications, qu’on a l’impression d’en faire trop, et qu’il peut même embourber l’action rapide que le jeu propose. Cependant, je pourrai peut-être m’habituer à tout cela pour le reste de la campagne.

Ce titre propose également un mode multijoueur, ainsi que le sous-estimé Doom 64, mais nous en parlerons dans la revue complète d’Eternal ainsi que dans un article séparé sur le titre de 1997.

J’ai encore beaucoup de choses à jouer et à expérimenter, donc je vais continuer à rassembler de l’expérience pour faire un bilan sérieux, mais d’après ce que j’ai joué, je peux dire que Doom Eternal est exactement ce dont la suite de Doom 2016 avait besoin et ce que Wolfenstein : The New Colossus of (2017) aurait dû être depuis le début.