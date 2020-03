Prenez le chevalier de la pelle pour le commutateur pour seulement 24,99 $

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 27 mars 2020 20:29 GMT

Vous voulez une plate-forme impressionnante de style rétro sur votre appareil Animal Crossing? Vous pouvez récupérer l’ensemble complet des jeux Shovel Knight pour le Switch à un prix avantageux!

C’est vrai, si vous voulez Shovel Knight et les trois campagnes d’accompagnement (qui pourraient aussi bien être des jeux complets à part entière) sur la Nintendo Switch, vous pouvez obtenir la version numérique pour seulement 24,99 $ chez plusieurs détaillants! Mais, ce n’est vraiment que la version Switch, et ce n’est certainement pas pour l’édition physique non plus. Mais, l’avantage d’une copie numérique est que si vous créez un compte Nintendo pour la région à laquelle le code est destiné, vous pouvez l’acheter et y jouer, peu importe d’où vous venez.

Voici les détaillants qui vendent la copie numérique de Treasure Trove:

Donc, vous pourrez probablement en récupérer une copie quelque part, même si un détaillant vend! 24,99 $ était le prix d’origine du Treasure Trove, mais c’était avant la sortie de King of Cards et Spectre of Torment, c’est donc effectivement un bon prix de vente.

