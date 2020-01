prenez un nouveau tour et gagnez le double dans les courses King of the Hill et Land Races créées par Rockstar

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 16 janvier 2020 20:18 GMT

Il y a beaucoup à attendre dans GTA Online cette semaine.

Tout d’abord, il y a une nouvelle balade en ville. C’est la voiture de sport Karin Sultan Classic et vous pouvez la récupérer au GTA Online boutique, Southern San Andreas Super Autos.

Pendant que vous vous promenez dans votre nouvelle voiture, assurez-vous de participer aux Land Races et au King of the Hill créés par Rockstar cette semaine. Vous pouvez toujours utiliser des RP et GTA $ supplémentaires après tout.

De plus, cette semaine, terminer le Diamond Casino Heist Finale vous rapportera 25% de GTA $ supplémentaires. Les membres de l’équipe de soutien coûteront également 50% de moins.

Faire tourner la roue chanceuse du casino peut vous récompenser avec une livrée Harsh Souls personnalisée de Karin Everon. C’est plutôt cool avec ce crâne enflammé. Comme d’habitude, vous pouvez également gagner des GTA $, des RP, des vêtements et plus encore, cela vaut le détour.

Enfin, cette semaine, vous pouvez également bénéficier de 50% de réduction sur les coûts de configuration de Casino Heist et de 25% sur toutes les propriétés d’arcade, les armoires de jeu et les mises à niveau.

Appuyez sur le Rockstar Newswire pour la liste complète.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.