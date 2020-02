Prenez une manette Xbox One pour pas cher sur Amazon US

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 21 février 2020 21:06 GMT

Il y a une grande vente en cours pour les packs Xbox One en ce moment, mais que faire si vous n’avez pas besoin d’une nouvelle console? Amazon US organise également une vente sur les contrôleurs Xbox One, où vous pouvez obtenir un nouveau contrôleur pour aussi peu que 49 $.

Les contrôleurs peuvent être très chers, donc profiter d’une bonne vente sur eux est toujours une excellente idée. Amazon US a réduit son stock de contrôleurs Xbox One, c’est donc le moment idéal pour en acheter un. La meilleure partie est que la manette Xbox One est également compatible avec Windows 10, et est la manette standard utilisée avec les jeux PC, donc c’est vraiment une excellente prise en main pour les joueurs PC.

Voici les manettes Xbox One disponibles:

Si cela ne suffit pas, le Xbox Game Pass Ultimate (3 mois) coûte 24,99 $ chez Amazon US. Cela couvre le Game Pass pour Xbox One et PC, vous aurez donc beaucoup de jeux à apprécier!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.