Prenez Yu-Gi-Oh! En route avec cette remise de taille Exodia

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution (Nintendo Switch) | 20 $ | Amazon | Aussi disponible chez Target

Il est temps de d-d-d-d-duel! Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est tombé à seulement 20 $ pour la Nintendo Switch.

En tant qu’ancien Yu-Gi-Oh! joueur (j’avais un deck Lava Golem, Chaos Emperor et The Creator), je suis curieux de ce jeu depuis qu’il a été annoncé. Avec l’accès à des milliers de cartes et la possibilité de jouer certains des duels de l’anime, cela semblait être un moyen vraiment abordable d’obtenir une partie de la nostalgie dont j’avais soif sans avoir à perdre des centaines de dollars sur les boosters.

À l’heure actuelle, Amazon et Target l’ont réduit à seulement 20 $.

20 $

D’Amazon

