Préparez-vous à briser les cœurs le jour de la Saint-Valentin dans Borderlands 3

Borderlands 3 est un titre en constante évolution, quelque chose qui est devenu évident avec le contenu et les événements divers qui sont survenus dans les mois qui ont suivi son lancement. Gearbox est attaché à ce développement et partage aujourd’hui que d’autres développements sont en cours et auront un grand impact sur la mécanique et le système de jeu.

L’un des ajouts les plus importants est qu’à l’occasion de la Saint-Valentin, il commencera par l’événement Broken Heart Day, dans lequel Maurice vous assignera une mission très particulière pour célébrer la Saint-Valentin. Au cours de la semaine du 13 au 20 février, il y aura des ballons en forme de cœur qui apparaîtront au-dessus des ennemis et ce que vous devrez faire est de les briser pour obtenir des récompenses limitées en fonction de la quantité de cœurs éliminés. Cependant, vous devez savoir que les briser aura des effets différents. Nous vous laissons une liste des prix ci-dessous.

10 – Peau de l’appareil ECHO “ECHOcardiogram”

25 – Bijou d’arme “Cosmic Romance”

50 – Légendaire mitraillette Maliwan “Terminal Polyaimorous”

75 – Peau de caméscope “Heartbreaker”

100 – Fusil de sniper Jakobs légendaire “Invitation de mariage”

Si vous ne voulez pas faire partie de cet événement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le désactiver via le menu.

La prochaine mise à jour ajoutera également un nouveau niveau de difficulté grâce au mode True Takedown pour les défis du Takedown dans la classe Maliwan Blacksite. De cette façon, les compétences et la communication avec l’équipe seront essentielles, car les ennemis représenteront un défi maximal. Si vous voulez tenter ce défi, il vous suffit d’activer le levier sur le côté de la porte par laquelle la caméra sort.

Il y a encore plus de nouveautés, car avec la mise à jour le niveau maximum passera de 50 à 53, ce qui permettra aux cameramen d’avoir 3 points supplémentaires disponibles pour leur arbre de compétences. De plus, il a été détaillé qu’il y aura des améliorations en termes de performances et de stabilité, les avantages du rang de gardien peuvent également être désactivés et commenté que l’option de sauter des scènes vidéo et l’arrivée de Chaos 2.0 seront bientôt disponibles.

Que pensez-vous de toutes ces nouvelles fonctionnalités? Attendiez-vous quelqu’un en particulier? Dites-le nous dans les commentaires.

Le jeu Gearbox Software et 2K Games récolte d’excellents résultats pour les deux sociétés, car il a récemment été révélé que le titre avait déjà vendu des millions d’exemplaires.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter son dossier ou à consulter notre revue écrite.

