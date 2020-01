Préparez-vous à dominer le ciel avec Rayquaza et Zinnia dans Pokémon Masters

Après une période de manque de contenu, Pokémon Masters a réussi à récupérer grâce au fait que DeNA a organisé plusieurs mesures qui ont réussi à mieux captiver l’intérêt des utilisateurs. L’un d’eux comprenait l’apparition d’événements uniques, qui ajouteraient des Pokémon légendaires. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, un nouveau est maintenant disponible, qui présentera le Pokémon Sky original avec son dompteur, Zinnia.

Lors du démarrage de Pokémon Masters, il sera mis à jour vers la version la plus récente du titre, ce qui apporte comme nouveauté un nouvel événement très limité qui donnera l’occasion de faire équipe avec le couple légendaire formé par Rayquaza et Zinnia. Pour ce faire, vous devrez vous battre quelques combats pour gagner la confiance de ce couple de compi particulier. À la fin de chaque bataille, vous recevrez des billets spéciaux et en réunissant 100, le couple sera débloqué, ce qui signifie que vous pouvez le choisir quand vous le souhaitez.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, une fois qu’ils pourront rejoindre votre équipe, plus de missions de l’événement apparaîtront en mode solo. Mais si vous voulez rendre ce couple encore plus fort, vous devrez vous battre dans des combats multijoueurs, dans lesquels vous pouvez réclamer des billets exclusifs et les échanger pour libérer le pouvoir de Rayquaza et augmenter son potentiel.

Si vous voulez avoir de meilleures chances de gagner, nous vous recommandons d’apporter des Pokémon de type Rock avec vous, car ils sont efficaces contre les créatures de type Rayquaza. Une bonne option est le couple Kukui et Licanroc compi, qui a également été ajouté avec cette mise à jour et que vous pouvez recruter avec des gemmes.

Kukui Spotlight Scout est en direct!

5 ★ Les débuts de Kukui et Lycanroc dans le scout de synchronisation de paire!

Consultez le menu Sync Pair Scout dans le jeu pour plus de détails. # PokemonMasters pic.twitter.com/fQkqCP5JNU

– Pokémon Masters (@PokemonMasters) 30 janvier 2020

Nous en profitons pour vous informer que si vous n’avez pas joué à Pokémon Masters depuis longtemps, vous trouverez une nouveauté intéressante au niveau du système de jeu, puisque depuis quelques jours le Compi Stone Board est disponible, avec lequel vous pouvez configurer les statistiques et les pouvoirs de chaque couple , mais en échange d’orbes, que vous pouvez réaliser en déclenchant de temps en temps des mouvements. De plus, il faut savoir que la difficulté du titre a été ajustée et qu’une mesure pour y parvenir était de conserver les changements de statistiques après un mouvement ennemi compi.

Nous vous laissons la vidéo de présentation de Rayquaza et Zinnia, qui sert également à jeter un coup d’œil au prochain couple compi: l’élégant champion de l’Elite 4 de Hoenn, Steve, avec son inséparable Metagross, qui peut méga-évoluer.

Maintenant que vous l’avez vue, dites-nous, que pensez-vous de la vidéo? Vous a-t-il encouragé à jouer à Pokémon Masters? Participerez-vous à l’événement légendaire? Dites-le nous dans les commentaires.

DeNA a récemment rapporté que Pokémon Masters a déjà été téléchargé plus de 20 millions de fois et que pour le célébrer, ils livreront 1500 gemmes, en plus de bien d’autres en se connectant quotidiennement pendant l’événement.

